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Грабитель сорвал украшение с женщины в прямом эфире

Грабитель сорвал украшение с женщины в прямом эфире

Автор:
05 июня 2024 06:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   греция   инцидент   крест   люди   ограбление   пляж   
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В Греции неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестом на пляже. Преступление попало на видео.

Ограбление на пляже попало в прямой эфир местного телеканала, инцидент произошёл в общине Алимос недалеко от Афин. За спиной корреспондента злоумышленник подошёл к женщине, которая смотрела на море, сорвал с неё украшение и убежал.

Прямой эфир вёл известный в Греции репортёр SKAI Гиоргос Целикас.

Источник:

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Метки: Видео   греция   инцидент   крест   люди   ограбление   пляж   
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1  комментарий
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Damvrot Hohlam 41 минуту назад
ставлю на жёвтосвинячий
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Себастьян Перейра
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