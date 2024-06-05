Грабитель сорвал украшение с женщины в прямом эфире

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В Греции неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестом на пляже. Преступление попало на видео.
Ограбление на пляже попало в прямой эфир местного телеканала, инцидент произошёл в общине Алимос недалеко от Афин. За спиной корреспондента злоумышленник подошёл к женщине, которая смотрела на море, сорвал с неё украшение и убежал.
Прямой эфир вёл известный в Греции репортёр SKAI Гиоргос Целикас.
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