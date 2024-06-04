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Как передвигается габонская гадюка

Как передвигается габонская гадюка

Автор:
04 июня 2024 13:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Габонская гадюка   гадюка   животные   зменя   интересно   
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Габонская гадюка имеет репутацию очень медлительной змеи. Она очень необычно передвигается — так, будто бы она не ползает, а ходит. Для этого хищница использует свои рёбра.

Выглядит странно и немного жутковато

Несмотря на свою неторопливость, пухленькое тельце и неохотную реакцию на внешние раздражители, габонская гадюка является очень опасным животным.

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Метки: Видео   Габонская гадюка   гадюка   животные   зменя   интересно   
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15  комментариев
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62k
turyst Час назад
Хм... Сначала, в ходе эволюции, отказаться от лап, а потом использовать вместо них рёбра...
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557
Человек Наблюдающий 18 минут назад
гусеница ей богу
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1k
Gigantes Полчаса назад
И пошла на меня свободно, пошла... )))))
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11k
Vacony Час назад
как гусеница почти
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7k
М С Час назад
Сначала подумал, что это видосик от ИИ, но нет. Таки есть такой гад земной и передвигается таким способом тоже, в добавок к обычному змеиному. Вес живи - век учись.
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62k
dima423 Час назад
Гусеница переросток)
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6k
Наталья Час назад
какое ми-ми-ми
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1k
Лёха Лёха 2 часа назад
Ну очень информативный пост
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11k
Клёст 2 часа назад
Жжуть.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4002 поста (3996 в горячем)

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