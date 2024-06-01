«Дева и дракон»: принцессопровод

Посмотрел фильм «Дева и дракон» и пересказываю за шесть минут, чтобы вам не пришлось смотреть его самостоятельно. Фильм начинается с того, чем обычно заканчиваются все остальные фильмы про принцесс и драконов — со свадьбы.



Но сначала, как это бывает в современных фильмах, энергичный пролог. По высокой, высокой траве в полный рост скачут рыцари на лошадях под предводительством упитанного короля. Они гонятся за драконом.



Дракон влетает внутрь горы, рыцари скачут за ним и лезут в пещеру. Там король приказывает рыцарям построиться боевым порядком, потому что в тенях вокруг них, утробно цы-цы-цыкая, бродит дракон. Я в целом не очень разделяю охоту на дракона с мечами, потому что у дракона хвост, огнедышащесть и очевидно преимущество в воздухе. Но рыцари как будто игнорируют это всё. Возможно, отвага или стальные шлемы затмевают им взор.



В общем, дракон одним выдохом сжигает две трети рыцарей, оставшихся небрежно плющит лапами и перешибает хвостом. Остается один король, который перед этим больше всех кричал «вперед!», «построиться!» и прочее «он где-то здесь!». Король втыкает меч в дно пещеры и опускается на колени, когда над ним нависает зловещий силуэт дракона и...



И конец пролога. Теперь мы видим как Милли Бобби Браун рубит дрова. Её зовут Элоди, она принцесса небольшого королевства, расположенного в крайне неудачных климатических условиях. Как только наступает зима, все тут же начинают умирать там от голода и холода. Условно говоря, она принцесса Сургута.



Поэтому она с младшей сестрой рубит дрова и собирает валежник. Видно, что вокруг города все дрова уже вырублены, а весна ещё далеко.



Дальше происходит классическая история. Когда Элоди возвращается в город с сестрой и дровами, отец объявляет, что для неё нашелся жених. Сам он с радостью обменяет судьбу дочери на муниципальные успехи, а она попутешествует, развеется. Сплошные плюсы.



Элоди немного грустит. Она спрашивает, а что делать, если жених будет не очень начитанный. Ох, Элоди, знала бы ты.



Дальше Элоди с сестрой Флор, королём-отцом и афроамериканской мачехой плывут на корабле сдавать принцессу в жёны. Они приплывают на прекрасную землю — там богатство и изобилие, тепло, зелено, солнечно. Короче, они приезжают в Краснодарский край. В золотой карете их везут в прекрасный замок в горах, кругом шелка, наливные фрукты и позолота — сразу видно, Сочи, Красная поляна.



Гостей из Сургута селят в покои. Элоди выходит на балкон и видит, что в соседней башне на балконе тоже стоит какая-то молодая принцессовидная девица. Элоди мило улыбается ей своим каравеллообразным лицом и делает так слегка подбородком, мол, привет. Это сразу выдаёт в ней Сургут.



На следующий день всех прибывших знакомят с королевой Сочи, а Элоди — с принцем Генри, за которого ей надлежит выйти замуж. Генри хорошенькой такой принц и по лицу Элоди сразу видно, что его начитанность вообще стала не важна.



Пока Элоди и Генри ходят по саду и скачут по Краснодарскому краю на лошадях, король-отец обсуждает с королевой Сочи детали сделки. Когда отец выходит из переговорки, он выглядит как человек, который прочитал договор до конца, включая мелкий шрифт.



К нему бросается мачеха и вопросами, мол, ну как, доживём ли мы всем Сургутом до весны? «О да, доживём!» — говорит отец. «Мы-то доживём», — думает он. Мачеха чует недоброе и говорит Элоди, чтобы она подумала ещё разок, но Элоди уже не может думать, она может только свадьбу.



Немедленно случается свадьба. За спиной брачующихся стоят родственники: сочинцы зловеще улыбаются, сургутяне улыбаются натянуто. Сразу после свадьбы молодой муж Генри говорит Элоди, мол, давай отъедем тут недалеко, дело есть, чистая формальность.



Сажает её в золотую карету-кабриолет и везёт на гору. На горе уже собралась вся сочинская родня во главе с королевой. Королева говорит, что Элоди, должно быть, очень вкусна.. то есть, эээ, очень рада присоединиться к их семейству.



Королева ведёт Элоди и Генри по мостику над бездной и по дороге рассказывает сюжет. Жило-было королевство, там жило чудовище, чудовище прилетело покушать жителей, король решил нанести ответный удар и дальше всё, как мы видели в энергичном прологе. Только в конце дракон не сожрал короля со всеми регалиями, а предложил ему сделку. Король отдает своих трёх дочерей дракону, дракон их ест на ужин, как сосиски, и не трогает остальное королевство. Ну или король не отдает, а дракон ест всех остальных. Довольно странная сделка, потому что дочери вроде как в обоих случаях будут съедены. Но просто дракон хотел сделать королю больно.



А Элоди слушает эту максимально страшную сказку в максимально некомфортной обстановке и такая: «Ага-ага, и чё?».



И королева достаёт нож. Ножом она надрезает ладонь Генри, а потом ладонь Элоди, и новобрачные крепко жмут друг другу раненые руки, не боясь всяких инфекций. Теперь, значит, они одной крови. Сочинской.



Дальше королева говорит: «Ну и всё, молодец, теперь фотосессия и банкет». Генри берёт Элоди на руки и несёт обратно через мостик, как будто так и надо, просто древний красивый обычай. Несёт и косит глазом на королеву, а королева такая: «Мгм». И кивает.



«Блин, сорян» — быстро шепчет Генри на ухо Элоди. И кидает её в пропасть. Элоди немедленно узнаёт, насколько глубока кроличья нора — она летит, визжит и бьётся об корни, пересекающие пропасть.



Бум.



Элоди приземлилась и лежит, понимая, что её только что бросил муж. Она медленно встает и видит, что вокруг обильно рассыпаны запчасти других принцесс — туфельки, кулоны, диадемы и прочие малополезные внутри дракона вещи.



Элоди некоторое время поскребла когтями стену расселины, а потом развернулась и пошла в боковой проход, потому что надо же куда-то идти. Стоило ей зайти в соседнюю просторную пещеру, как с другой стороны в неё влетела стая горящих синичек и рассыпалась по полу вокруг Элоди, истошно чирикая и оставляя дымные следы. Когда фейерверк закончился и все синички упали и догорели, в темноте залы послышались цы-цы-цыкающие звуки дракона.



Элоди спряталась за ближайшим сталагмитом. Тут дракон начал разговаривать с Элоди утробным женским голосом с характерной напалмовой хрипотцой. Так мы узнаем, что это дракон-женщина.



Следующие несколько минут Элоди несется по пещерам, постепенно лишаясь избыточных слоев свадебного платья, получая царапины, ожоги и массу новых впечатлений. В какой-то момент она, вопя, пробегает мимо жареного трупа той самой принцессовидной девицы, которую видела накануне в соседней башне дворца. Но Элоди не останавливается — не до того.



Пару раз упав вниз головой ещё глубже в пещеры, Элоди натыкается на рассадник липких светящихся синих личинок с усиками. Она отрывает от платья оставшийся рукав-буф и набирает в него усатых личинок, чтобы использовать как фонарь.



Тут Элоди опять почти настигает дракон, но она, энергично визжа, снова избегает запечённой смерти и скатывается в очередную пещеру. На стене пещеры нацарапано «Здесь безопасно», все остальные стены исписаны именами принцесс. О, сколько их упало в эту бездну!



Ещё в уголочке стены нарисована карта пещер, а светящиеся синие личинки оказываются целебными — они сбегают из мешочка-рукава, присасывают к обожжённой ноге Элоди и регенерируют её. Где-то здесь фильм окончательно становится похож на компьютерную игру: героиня бежит по пещере, подпрыгивая и пригибаясь в нужный момент, находит аптечки, в углу у неё есть мини-карта.



Элоди смотрит на карту — там нарисовано, что теперь нужно идти всё время прямо и вверх, там будет пещера с кристаллами, а дальше выход и солнышко. Пещера с кристаллами оказывается высоким вертикальным колодцем, стенки которого усеяны, что характерно, кристаллами. Элоди карабкается. Чтобы она прочувствовала всю важность момента, снизу подошел, то есть подошла, дракон, открыла пасть и ждёт. Если Элоди сорвется, то упадёт ей прямо на язык, как витаминка.



Но Элоди не срывается и залезает наверх. Там она видит щель в скале и за ней солнечный свет. Ура, это свобода! Элоди подбегает к щели, высовывается наружу, а там отвесная скала на много метров вниз и колючий снег в лицо. В общем, чёрная трасса, как называют это в Красной Поляне.



Элоди расстроена тем, что не может спуститься со скалы, хотя, учитывая её недавние успехи в кристальном скалолазании, могла бы и попробовать. Заодно бы приложила к ушибам холод.



Тем временем дракон вылетела из горы и теперь атакует Элоди через щель в скале снаружи. Элоди визжит и поджимает конечности. Но в последний момент дракону что-то отвлекает и она временно теряет к Элоди интерес.



Отвлекает её король-отец, который сначала обменял дочь на общественное благополучие, но потом его заела совесть. Король-отец с рыцарями спускается в драконьи пещеры на верёвках. Из энергичного пролога мы знаем, что случается с рыцарями в драконьих пещерах и да, в этот раз ничего нового не произошло.



Пока дракон драконит рыцарей, Элоди быстренько слезла обратно в кристальный колодец и теперь бежит на звуки нечеловеческих человеческих воплей. Это расходуются рыцари.



По дороге Элоди натыкается на зал, в котором лежат останки трёх маленьких дракончиков и теперь всё встаёт на свои места. Древний король с рыцарями не защищали свои владения от кровожадного чудовища, а просто подло напали на мать-одиночку и убили её потомство. За что и были справедливо сожжены, растоптаны, а короля поставили на счётчик — три дочери за спокойную жизнь. Ну и нужно было регулярно поставлять дракону по три дочери за раз, хотя не очень понятно, как дракон представляла себе репродуктивные способности мелких, но вкусных недругов.



Поэтому королевство выкручивалось, как могло — импортозамещало зарубежных принцесс. Лепило им свою этикетку, то есть постоянно резало ладонь принцу Генри и заставляло сливаться с принцессами, а потом отгружало принцесс дракону в пропасть — так сказать, доставка до двери.



Когда Элоди прибегает в зал, откуда доносились крики, в живых оставался только её отец король-отец. Прижатый драконьим когтем к полу, он хрипит в темноту, что просит у Элоди прощения. Дракон говорит королю-отцу, чтобы он немедленно позвал Элоди к ним.



Приятно, что в современных фильмах не забывают классику и полностью повторяют сцену из «Терминатора 2»:

— Сара, позови Джона. Я знаю, тебе больно. Зови Джона!

— Да пошёл ты, мазафака! — отвечает Сара, пронзенная острым удлинившимся пальцем Т-1000.



— Да пошёл ты, мазафака! — отвечает король-отец и дракон натурально протыкает его когтем насквозь. Буквальная отсылка!



Убив короля-отца, дракон снова на что-то отвлекается. Это какая-то СДВГ-дракон, которая вообще ни на чем не может сосредоточиться. Вроде охотится, строит козни и вдруг: «Белка!» — и понеслась куда-то в соседнюю пещеру.



Элоди выходит из-за сталагмита, король-отец успевает сказать ей, чтобы она карабкалась по веревке наверх и бежала на пристань, потому что там на корабле её ждут мачеха и сестра. Элоди, подгоняемая вновь прилетевшей драконом, карабкается по веревке, выбегает из горы, вспрыгивает на лошадь и скачет вдаль. За ней гонится дракон. Элоди спрыгивает с лошади и прячется под камнем, как мокрица. Лошадь скачет ещё некоторое время одна, а потом её настигает дракон и изжаривает в бессильной ярости оттого, что Элоди сбежала.



Атмосфера продолжает накаляться. В прямом смысле, потому что дракон поднимается выше, начинает летать вокруг своей горы и дышать напалмом на облака. А облака начинают гореть.



Спустя несколько минут остров похож на ад с пламенными небесами, а Элоди продолжает сидеть под камнем где-то на склоне, потому что как-то сильно страшно.



Королева Сочи понимает, что поставка принцесс сорвалась. Она решительно идёт исправлять проблему: приходит на пристань и приказывает стражникам взять сестру Элоди. Стражники выволакивают сестру, а мачеху как-то походя пыряют ножом в живот. Пыряние вообще никак на сюжете не сказывается, просто почему бы не пырнуть.



В следующей сцене горящие облака внезапно рассеиваются, Элоди вылезает из под камня, шевеля усиками, а навстречу ей верхом на лошади выбредает пырнутая мачеха. Она нужна, чтобы сказать Элоди, что её сестра прямо сейчас выступает принцессозаменителем, и чтобы отдать ей лошадь взамен зажаренной.



— Ты ранена! Ты как? — спрашивает Элоди.

— Всё норм! — отвечает мачеха.

Элоди вскакивает на лошадь, оставляя пырнутую мачеху на склоне горы.



Сочинцы тем временем спешат: они быстро приходят на гору, быстро надрезают сестру Элоди, чтобы придать её крови дочерний сочинский аромат, и быстро бросают её с моста в пропасть. Когда Элоди прибегает к мосту, там уже никого нет: сочинцы ушли, сестра улетела.



Элоди решает действовать решительно. Она решительно спускается в пропасть, решительно собирает драконью приманку и решительно обрезает себе волосы под каре, отдавая дань всем женщинам, которых бросил муж.



Затем Элоди берёт меч отца, активирует приманку с таймером, сверяется с мини-картой и тихонько пробирается в самое драконье логово. Там дракон прячем сестру.



Приманка срабатывает безошибочно. Услышав посторонний звук вдалеке — дракон немедленно отвлекается, бросает сестру и улетает смотреть а чо там, чо там.



Элоди хватает сестру и собирается бежать, но не успевает. Дракон возвращается и начинается бой. Элоди тыкает дракона то мечом в пасть, то ножом в глаз. Дракон опаляет Элоди, как курицу над плитой, и мечет её о стены пещеры, а Элоди тем временем сбивчиво пытается рассказать, что она нифига не королевская дочка. То есть королевская, но сургутских кровей, не местная.



Под конец, когда девушки уже устали, Элоди замечает вогнутую поверхность на стене пещеры и отступает туда. Там она дразнится и приглашает дракона сжечь её прямо вот сюда.



Дракон недолго думая жжёт. Элоди отпрыгивает, а пламя, отрикошетив от вогнутой поверхности, подпаливает саму дракона. Дракон падает и начинает издыхать.



Элоди подходит к дракону и теперь уже спокойно, с расстановкой рассказывает, что там по голубым кровям. Дракон такая: «Блин, ну теперь-то уж чего, давай уже убей и всё».



Но Элоди насыпает дракону на раны голубых аптечных личинок. Потому что дракон ей ещё пригодится.



В этот момент в замке принц Генри уже женится на следующей принцессе. Серийный жених. Молодожены стоят во внутреннем дворике, всё эстетично, по бокам родня, всё по накатанной.



Но тут во дворик заходит Элоди походкой человека, у которого есть прикрытие. Из одежды на ней опаленный корсет и лохмотья юбки, она вся покрыта ссадинами и сажей. Макияж смоки айз смотрится на саже особенно выгодно.



Элоди быстро пугает невесту и та сбегает из под венца. Вместе с ней сбегает некоторая прислуга — из тех, которые получше чувствуют, когда пахнет жареным.



«И чё, и чё?!» — презрительно спрашивает Элоди королева.

«Да ничё» — спокойно отвечает с крыши дворца дракон на вдохе.



Элоди выходит из внутреннего дворика. У неё за спиной дракон превращает внутренний дворик в тандыр.



Спустя некоторое время на пристани. Элоди, её младшая сестра и целёхонькая мачеха идут по причалу и обсуждают, кому теперь какое королевство достанется. Они всходят на корабль, отдают концы и капитан спрашивает Элоди, куда им теперь держать курс.

— В Сургут! — отвечает Элоди с выражением человека, у которого есть прикрытие. Рядом с кораблём медленно парит дракон-женщина.

(С) Глеб Борисыч https://t.me/glebneznaet