«На меня здесь клевета самая настоящая»: водитель, не пропустивший скорую в Волгограде, обвинил фельдшеров в хамстве и назвал их гопниками

В Волгограде не смогли разъехаться скорая и внедорожник. Фельдшер снял видео, в котором перед его машиной неторопливо прогуливается мужчина - он улыбается и разговаривает с приехавшими росгвардейцами. В конце концов водитель скорой сдал назад и пропустил этого упорного гражданина. Позже его нашли - это Пётр Евсеев, якобы замглавы управления «Охрана» региональной Росгвардии. Вот что он рассказал об инциденте:

Там внутриквартальный проезд. Там стояла машина скорой помощи. Без бригады, без включённых маячков. Я к нему подошёл и сказал, вы меня пропустите, пожалуйста. Выедете оттуда, чтобы я мог проехать. Потому что здесь запрещено стоять вообще. Он меня послал куда подальше.

Минут через пять выходит бригада эта. Идут спокойно, вальяжно, потихоньку рассаживаются, водички попили, и он включает тогда сирену, чтобы меня согнать с этого места. Я просто никак его не мог объехать в этом месте. И они устроили вот этот шабаш с сиреной, с мигалками, вызвали Росгвардию и ГАИ.