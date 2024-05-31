«На меня здесь клевета самая настоящая»: водитель, не пропустивший скорую в Волгограде, обвинил фельдшеров в хамстве и назвал их гопниками

Сообщают, что большую часть сознательной жизни этот гражданин проработал «в органах».
В Волгограде не смогли разъехаться скорая и внедорожник. Фельдшер снял видео, в котором перед его машиной неторопливо прогуливается мужчина - он улыбается и разговаривает с приехавшими росгвардейцами. В конце концов водитель скорой сдал назад и пропустил этого упорного гражданина. Позже его нашли - это Пётр Евсеев, якобы замглавы управления «Охрана» региональной Росгвардии. Вот что он рассказал об инциденте:
Там внутриквартальный проезд. Там стояла машина скорой помощи. Без бригады, без включённых маячков. Я к нему подошёл и сказал, вы меня пропустите, пожалуйста. Выедете оттуда, чтобы я мог проехать. Потому что здесь запрещено стоять вообще. Он меня послал куда подальше.
Минут через пять выходит бригада эта. Идут спокойно, вальяжно, потихоньку рассаживаются, водички попили, и он включает тогда сирену, чтобы меня согнать с этого места. Я просто никак его не мог объехать в этом месте. И они устроили вот этот шабаш с сиреной, с мигалками, вызвали Росгвардию и ГАИ.
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Евсеев уверяет, что скорая могла проехать под ещё одной аркой справа, но врачи упёрлись. Так что замглавы назвал их «гопниками».
Ну, люди пошли на принцип, как говорится. Царьки сели, прикрываясь, что это скорая. Гопники какие-то, когда так делают. Они здесь выдернули контент, который фельдшеры снимали, и всё, кусочек. На меня здесь клевета самая настоящая.
Я с больницей созванивался, объяснил эту ситуацию, что вот этот водитель вёл себя по-хамски. 20 минут они стояли! Куда они спешили, на какой вызов?
Теперь Евсеев хочет жаловаться в администрацию медучреждения. По его мнению, врачи могли бы вести себя повежливее. Ну а те считают, что он просто перегородил им путь, а потом решил проявить характер. И достал так, что им действительно пришлось сдать назад и пропустить упрямца.
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Во-первых, эти "гопники" спасают жизни. а во-вторых. что доказал? Что сам гопник? Что готов без повода полезть в залупу?
Реально петух с кобурой на китайце.
Мозгов ноль, а понтов полное поджопье.
- то есть профессиональная гнида...
Это факт, из моего опыта.
Несколько раз имел с ними разговор.
Растопыриться посреди двора и стоять пока фельдшеры в квартире, это нормальная практика.
И не надо мне говорить, что он там стоит, чтобы поближе больного было грузить.
В нескольких метрах пустые места.
Подъехать из кармана, дело пяти секунд.
Это из опыта.
Далее ситуация.
П-образный дом с одной полосой для проезда.
С одного конца дома стоит скорая.
Все сидят внутри без пациента, заполняют бумажки и курят.
С другой стороны едет девушка.
Проезжает весь дом и упирается в скорую.
Та ноль внимания, хотя башку поднял и всё видит.
А чтобы девченке проехать, ему надо назад сдать ровно метр, который у него там сзади с огромным запасом.
Девка стоит молчит, не знает, что делать.
Сдавать назад 50 метров явно не вариант.
Подхожу к этому обмудку и вежливо говорю, мол, «уважаемый, сдай метр назад, видишь же перегородил дорогу.
В ответ слышу что все вокруг бараны никто ездить не умеет.
Понимаю,что случай тяжелый.
Поэтому прямым текстом на понятном ему языке говорю - «слушай сюда, пёс.
Либо ты сейчас назад молча сдашь, либо тебя другая скорая увезёт».
Вот тут он прекрасно всё понял.
Пы.сы. Сам всегда пропускаю скорую и топлю именно за это, потому как понимаю, что ребята важную работу делают.
Но вы уж пожалуйста тоже имейте совесть!
В том то и дело что мудаков везде хватает и среди водил скорой, и среди врачей, и среди учителей... И никогда не надо давать кому то индульгенцию только за то что он "кто то"... Есть разные ситуации и всегда надо судить конкретно по ситуации.
Но ты же сам ниже написал, что метр скорая сдала и ситуация разрешилась.
Элементарно встретились два барана.
Но это никак не отменяет моего утверждения, относительно наличия муд.а.ков, среди водителей скорых.
Не все, но подрядом присутствуют
з.ы. Ты не заметил чем видео закончилось? Скорая сдала на метр назад и все разъехались, а сразу так нельзя было сделать? А то что пациент мог сдохнуть пока они этого барана учат, это никого не епало...
такие же люди как все, и среди них мрази бывают.
я из-за такого козла "яжводительскоройпомощи" десять лет назад машину разбил на ровном месте иззаничего. видно было, что пустой едет, без сирены, без мигалки, но яжскораяпомощьвлевомряду! пустименямразь! хрю-хрю!! в результате я с разбитой подвеской, а этот [мат] к себе в дежурку на полминуты быстрее доехал.