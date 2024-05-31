Буквально на волоске от смерти

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Мойщики окон раскачивались на стропах над штаб-квартирой Центрального телевидения Китая под порывами внезапно пришедшего шторма.
Стихия в столице Китая настолько сильна, что начала сносить все на своем пути: люди и деревья падали от порывов ветра, автотранспорт получил повреждения.
Рабочих, которые мыли стёкла многоэтажных офисов, не уведомили о приближающейся непогоде из-за чего им пришлось в буквальном смысле летать около здания, к счастью никто из них не пострадал.
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