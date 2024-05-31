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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1459 постов • 61 подписчик подписаться
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Буквально на волоске от смерти

Буквально на волоске от смерти

Автор:
31 мая 2024 09:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   мойщиков окон   на волоске от смерти   пекин   сдуло сильным ветром   
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Мойщики окон раскачивались на стропах над штаб-квартирой Центрального телевидения Китая под порывами внезапно пришедшего шторма.



Стихия в столице Китая настолько сильна, что начала сносить все на своем пути: люди и деревья падали от порывов ветра, автотранспорт получил повреждения.



Рабочих, которые мыли стёкла многоэтажных офисов, не уведомили о приближающейся непогоде из-за чего им пришлось в буквальном смысле летать около здания, к счастью никто из них не пострадал.

Источник:

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Метки: Видео   ЧП   мойщиков окон   на волоске от смерти   пекин   сдуло сильным ветром   
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8  комментариев
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11k
Vacony 52 минуты назад
я подумал это паучки на паутинках летают ...
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567
Человек Наблюдающий 23 минуты назад
Я бы обделался сразу
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31k
Serg2001 Полчаса назад
А некоторые туристы за такие ощущения еще и деньги платят...
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1k
DuckTales Час назад
Офигеть работенка
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3902 поста (3757 в горячем)

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