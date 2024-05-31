Жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization

Формально такой вердикт не мешает участию в президентских выборах, но мера наказания еще не назначена. Её огласят 11 июля - ровно за 4 дня до официального выдвижения Трампа в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии. Если политика всё-таки посадят, он станет первым экс-главой США, докатившимся до тюрьмы. Хотя он уже первый в истории американский президент, признанный виновным в совершении уголовного преступления.
"Виновен!": такой вердикт вынесли присяжные в суде Нью-Йорка по делу Дональда Трампа. Экс-президента США признали виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия компенсации, которую политик якобы выплатил порно-актрисе Сторми Дэниелс.
Инцидент с Дэниэлс, по мнению суда, произошёл перед президентскими выборами 2016 года. Тогда, как считают обвинители, актриса получила $130 тыс. отступных за неразглашение информации о связи с Трампом в 2006 году. Сам платёж за молчание в США не считается тяжким преступлением, однако прокуроры усмотрели в этой выплате фальсификацию деловых документов.
По мнению суда, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил эту сумму госпоже актрисе из собственных средств, а затем получил возмещение через Trump Organization. Республиканец же утверждает, что те самые деньги, выплаченные из корпоративного бюджета, были вознаграждением адвокату за юридические услуги, а не чем-то иным.
Даже если прокуроры были правы, и имел место быть подлог, к Трампу было бы куда меньше претензий, но факт, что выплаты были произведены незадолго до выборов-2016, стал решающим. Обвинители закусили удила, и сообщили, что Трамп своими махинациями мог повлиять на исход президентской кампании. И в этом случае сомнительная выплата превратилась в уголовное дело.
Сам политик отверг все обвинения, заявив о том, что у него не было связи с порноактрисой, да и мошенничеством с целью влияния на исход выборов он не занимался. Однако против него с показаниями в суде выступили и Сторми Дэниелс, и адвокат Майкл Коэн. Их показания стали решающими для суда присяжных - вечером 30 мая жюри признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам.
Экс-президент назвал происходящее «позором» и «сфальсифицированным судебным процессом», после чего покинул здание суда. Он анонсировал пресс-конференцию, которая состоится сегодня, 31 мая.
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Интересно, что даже будучи осуждённым, Трамп может принимать участие в выборах на пост президента США - просто нет никаких положений, опровергающих это правило. Может, потому что в истории США никогда ничего подобного не происходило. Однако будущее Трампа всё же пока туманно.
Всех интересует наказание политику, которое будет назначено судом 11 июля. Если Трампа приговорят к тюремному заключению, сотрудники Секретной службы США, похоже, должны будут отправиться вслед за ним, т.к. по американским законам, все бывшие главы государства охраняются, где бы они ни были. Конечно, в этом случае экс-президент не будет содержаться в общей камере, но как всё будет устроено для столь влиятельного человека, пока непонятно.
Каждый из пунктов обвинения против Трампа (а их 34) предусматривает до четырех лет тюремного заключения. Нехитрый подсчёт показывает, что в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет тюрьмы - впрочем, политик может отделаться и крупным штрафом. Также даже при самом суровом решении суда Трамп может подать апелляцию, однако первые слушания могут пройти гораздо позже всеобщего дня голосования 5 ноября.
Послесловие.
Сразу после вынесения приговора страница, на которой шёл сбор средств на предвыборную кампанию Трампа от Республиканской партии, рухнула от наплыва пожертвований. Сообщается, что пожертвования сделали около 82 тысяч человек. Среди них - венчурный капиталист Шон Магуайр, который заявил, что пожертвовал Трампу 300 000 долларов после приговора.
Сам же Трамп назвал себя политзаключённым, и заявил, что не делал ничего дурного.
А журналист Такер Карлсон назвал приговор Трампу концом "самой справедливой системы правосудия в мире".
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А вообще сбор пожертвований одному из богатейших людей мира выглядит смешным. Лучше бы мне раздали)))
Трампа на кичу, Байдена в Белый дом!
Держись, самоходный дед, ольгинские тебя не подведут!