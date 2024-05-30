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Школьник ранил ножом продавца

Школьник ранил ножом продавца

Автор:
30 мая 2024 06:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Никольское   инцидент   криминал   люди   нападение   нож   продавец   
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В Никольском Тосненского района Ленинградской области задержали 14-летнего подростка, который совершил налет на круглосуточный магазин. Молодой человек внезапно нанёс 33-летней продавщице удар ножом и потребовал отдать деньги из кассы.

Добычей налетчика стали 7000 рублей. Преступление было совершено 28 мая около 3:40. Через несколько часов парня задержали. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Источник:

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Метки: Видео   Никольское   инцидент   криминал   люди   нападение   нож   продавец   
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3  комментария
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243
Бывалый Трус 58 минут назад
Теперь вся жизнь под откос из-за 7 тысяч. Дебил малолетний.
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40k
russger 19 минут назад
Небось опять очередной русский Ваня -_-
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895
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 39 минут назад
Школьник ранил ножом продавцаПосмотреть
Школьник ранил ножом продавца
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3709 постов (3624 в горячем)

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