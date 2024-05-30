Школьник ранил ножом продавца

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В Никольском Тосненского района Ленинградской области задержали 14-летнего подростка, который совершил налет на круглосуточный магазин. Молодой человек внезапно нанёс 33-летней продавщице удар ножом и потребовал отдать деньги из кассы.
Добычей налетчика стали 7000 рублей. Преступление было совершено 28 мая около 3:40. Через несколько часов парня задержали. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия).
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