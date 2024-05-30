Взрыв кеги с напитком в обнинском кафе

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Кега с вишневым элем взорвалась на территории кафе Обнинска. Момент начала незапланированной пенной вечеринки попал на видео.
К счастью, никто не пострадал. Директор заведения сообщил журналистам, что причиной взрыва скорее всего послужил человеческий фактор. Мужчина уточнил, что на кадрах видео техник по пиву, который с этой кегой что-то делал».
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"Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чём не виноват."