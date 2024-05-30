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Взрыв кеги с напитком в обнинском кафе

Взрыв кеги с напитком в обнинском кафе

Автор:
30 мая 2024 06:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Обнинск   Россия   взрыв   инцидент   кафе   кега   эль   
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Кега с вишневым элем взорвалась на территории кафе Обнинска. Момент начала незапланированной пенной вечеринки попал на видео.

К счастью, никто не пострадал. Директор заведения сообщил журналистам, что причиной взрыва скорее всего послужил человеческий фактор. Мужчина уточнил, что на кадрах видео техник по пиву, который с этой кегой что-то делал».

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Метки: Обнинск   Россия   взрыв   инцидент   кафе   кега   эль   
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4  комментария
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33
Гоме́р Час назад
Так и не Х.... я и не понял.
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482
sniperok 3 минуты назад
классно, в каждом пивнаре бы такой флешмоб
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10k
ишты 24 минуты назад
Чёт навеяло...
"Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чём не виноват."
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243
Бывалый Трус 48 минут назад
Всем пива! Я угощаю.
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Себастьян Перейра
  • 3246 постов (3136 в горячем)

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