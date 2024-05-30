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Мужчина напал на ребёнка в Кировской области

Мужчина напал на ребёнка в Кировской области

Автор:
30 мая 2024 06:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   конфликт   мужчина   нападение   подростки   
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В селе Пасегово Кировской области на видео попал момент нападения на ребёнка. Мужчина подбежал к мальчику на детской площадке, схватил его и ударил головой о металлическую конструкцию.

Камеры сняли, как мужчина подбежал к восьмилетнему ребенку, схватил его за волосы и стукнул головой о металлическую карусель. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

Мама ребенка рассказала, что изначально мужчина ругался с неизвестными подростками, которые его дразнили. А ее сын якобы попался под горячую руку. Напавший предложил женщине компенсацию ущерба, однако она решила обращаться в полицию.

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Метки: Видео   дети   конфликт   мужчина   нападение   подростки   
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russger Полчаса назад
"Напавший предложил женщине компенсацию ущерба, однако она решила обращаться в полицию"

И правильно. Этого утырка надо изолировать от нормальных людей
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First-and-nine 12 минут назад
Наказание по закону будет выглядеть мягко, хотя ему и влепят судимость, не достаёт наказания по морде, чтобы оно стало полноценнее.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3709 постов (3624 в горячем)

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