"Забыла крем, чтобы у малого не лицо не треснуло": блогер показала, что кладёт в ланч-бокс сыну в школу - и получила шквал комментариев

Многие мамы собирают детям в школу небольшой перекус, но эта блогер переплюнула всех родительниц мира. Такого меню в столовой не встретить!
В соцсетях завирусилось видео с ланч-боксом мамы (@tayyebzadeh) и по совместительству блогера из запрещённой соцсети. Молодая женщина подробно рассказывает, что кладёт в контейнеры сыну, посещающему немецкую школу. Меню - как из ресторана. Креветки, свежевыжатый сок, экзотические фрукты.
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Комментарии долго себя ждать не заставили. В них интернет-пользователи вспомнили своё детство и свои "ссобойки" в школу.
Также комментаторы предположили, что блогер специально выкладывает подобный контент, чтобы поднять охваты. Провокации - они такие. Главное, чтобы народу было что пообсуждать. И судя по другим видео, они не так уж и неправы.
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В профиле блогера написано, что Марина переехала из Беларуси в Германию, воспитывает двух сыновей. Дети тоже регулярно появляются в профиле блогера, правда, она никогда не показывает, как её годовалый ребёнок просит приготовить лосось с фисташками, но что только не соврёшь ради того, чтобы контент обсуждали!
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С 4-го по 10-й класс с 8:00 до 14:30 уроки (в субботу до 12:00), обед в 11:00.
Никогда не голодали....
Как Вы думаете, школота тратила эти деньги на еду или на "удовольствия"?
Мороженое пломбир в вафельном стаканчике с кремовой розочкой стоило 19 копеек!!!
ПС. Нужно не только мясо, но и жир (не переборщить, но нужен)
Ну и "его девочку" жаль. Ты либо готовь на двоих, либо уравняй их.