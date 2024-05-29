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"Забыла крем, чтобы у малого не лицо не треснуло": блогер показала, что кладёт в ланч-бокс сыну в школу - и получила шквал комментариев

"Забыла крем, чтобы у малого не лицо не треснуло": блогер показала, что кладёт в ланч-бокс сыну в школу - и получила шквал комментариев

Автор:
29 мая 2024 16:27
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Комментарии из Соцсетей   ланчбокс   обед в школу   перекус   
1531
4
4

Многие мамы собирают детям в школу небольшой перекус, но эта блогер переплюнула всех родительниц мира. Такого меню в столовой не встретить!

В соцсетях завирусилось видео с ланч-боксом мамы (@tayyebzadeh) и по совместительству блогера из запрещённой соцсети. Молодая женщина подробно рассказывает, что кладёт в контейнеры сыну, посещающему немецкую школу. Меню - как из ресторана. Креветки, свежевыжатый сок, экзотические фрукты.


Комментарии долго себя ждать не заставили. В них интернет-пользователи вспомнили своё детство и свои "ссобойки" в школу.



Также комментаторы предположили, что блогер специально выкладывает подобный контент, чтобы поднять охваты. Провокации - они такие. Главное, чтобы народу было что пообсуждать. И судя по другим видео, они не так уж и неправы.



В профиле блогера написано, что Марина переехала из Беларуси в Германию, воспитывает двух сыновей. Дети тоже регулярно появляются в профиле блогера, правда, она никогда не показывает, как её годовалый ребёнок просит приготовить лосось с фисташками, но что только не соврёшь ради того, чтобы контент обсуждали!




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Метки: Видео   Еда   Комментарии из Соцсетей   ланчбокс   обед в школу   перекус   
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19  комментариев
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1k
DuckTales Час назад
Дай Бог каждому
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2k
Мария Коненкова 2 минуты назад
Про крем, чтоб *лицо* не треснуло, порадовал коммент )) Ну, а то, что это не взаправдашний завтрак, коню понятно, судя по остальным роликам.
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6k
Йож 10 минут назад
Пойду сосиску съем=)
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31k
Aqueronte 13 минут назад
До появления интернета только в семье знали что ты дурак
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
тп
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1k
Uganda Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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3k
Fiverknot Полчаса назад
БУлгарский перчик? Она Гумилёва перечитала?) (сложный юмор)
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21k
Александр Полчаса назад
Странные люди смотрят такое
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11k
goshan_hmc 38 минут назад
Мне ничего никогда из еды в школу не давали. В начальной школе с 8::00 до 12 - уроки, до 15:00 - продлёнкв на которой успевали делать всю домашку. В 10:30 - завтрак, в 13:00 обед. Если заболел, то завтрак и обед приносили домой.
С 4-го по 10-й класс с 8:00 до 14:30 уроки (в субботу до 12:00), обед в 11:00.
Никогда не голодали....
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9k
Pravednik84 43 минуты назад
Всё здорово, почти всё пробовал (не всё понравилось, а эти полторы креветки нельзя из за астмы)... Но где настоящее МЯСО?
ПС. Нужно не только мясо, но и жир (не переборщить, но нужен)
Ну и "его девочку" жаль. Ты либо готовь на двоих, либо уравняй их.
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31k
Serg2001 48 минут назад
Спалила паренька. Теперь в обед к нему будет выстраиваться очередь из физически более крепких школьников, а может быть даже и преподавателей.
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7k
Отвратительный Мужик 50 минут назад
Жуй ананасы, рябчиков жуй .
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2k
bvn 53 минуты назад
Фигня. Высоцкую уже никто не переплюнет

Ссылка youtu.be
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2145 постов (2132 в горячем)

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