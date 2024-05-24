Звездопад. В Минобороне снова аресты и отставки

В четверг, 23 мая, стало известно об аресте еще одного чиновника от Минобороны России. Владимир Вертелецкий, главный куратор госзаказов, подозревается во взятке в особо крупном размере.
Начальнику управления Департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств, сообщили в СК. Он заключен под стражу.
Как сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко, Вертелецкий в 2022 году принял работы по госконтракту, которые не были выполнены. Ущерб от его деятельности составил более 70 млн рублей.
Как сообщает RT, доход Вертелецкого в 2020 году составил 3,7 млн рублей. Это следует из его декларации. Супруга Вертелецкого заработала 255 тыс. рублей. Для сравнения: в 2019 году военный задекларировал 1,7 млн рублей — то есть его доход за год вырос почти на 2 млн рублей.
Также в собственности у семьи Вертелецких — квартира площадью 60,6 кв. м и авто Audi Q7 (в 2019-м был Volkswagen Touareg).
Также стало известно, что с должности был снят и отправлен в отставку командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа генерал Сухраб Ахмедов. Об этом сообщает ряд военкоров и СМИ. Уточняется, что пока Ахмедов выведен в распоряжение, но ситуация в развитии. В 2023 году Ахмедов дважды за календарный год получал повышение.
Официально информация об отстранении пока не подтверждена. В СМИ Ахмедов имеет неоднозначную репутацию из-за событий под Угледаром в конце 2022 года.
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Минобороны отвечающее за оборону страны, собственную оборону держать не может!
Вопрос: А тем ли мы доверяем свою безопасность?
А моя бабушка уже изобрела 4 новых матерных слова, когда переключает канал на телевизоре из-за того, что там просят "1.4 миллиона рублей на лечение мальчика Ромы 4-х лет. Лекарство вот столько стоит".
И все матюки она про наше министерство здравоохранения, где каждый из верхушки эту сумму во сне получает.
И вот наконец этой информации дали ход.
Все таки Сталин был прав и не думаю, что все эти Тухачевские и прочие Блюхеры были кристально честными людьми.
В том числе и в части касающейся материальных благ.
С другой стороны - а как вы хотели, товарищи военные???
Плохо, что под замес попадают по-настоящему военные люди, типа генерала Попова. Но там, вроде, начинают по-тихоньку разбираться.
Понимаю, что аналогия несколько мелковата, но тем не менее. Того, с кого надо было начинать посадки, просто перевели на другую должность, как это у нас принято.