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Звездопад. В Минобороне снова аресты и отставки

Звездопад. В Минобороне снова аресты и отставки

Автор:
24 мая 2024 00:35
Сообщество : Факты
Метки: Вертелецкий   Минбороны   аресты   взятки   отставки   погоны   чистки   
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В четверг, 23 мая, стало известно об аресте еще одного чиновника от Минобороны России. Владимир Вертелецкий, главный куратор госзаказов, подозревается во взятке в особо крупном размере.

Начальнику управления Департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств, сообщили в СК. Он заключен под стражу.

Как сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко, Вертелецкий в 2022 году принял работы по госконтракту, которые не были выполнены. Ущерб от его деятельности составил более 70 млн рублей.

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Как сообщает RT, доход Вертелецкого в 2020 году составил 3,7 млн рублей. Это следует из его декларации. Супруга Вертелецкого заработала 255 тыс. рублей. Для сравнения: в 2019 году военный задекларировал 1,7 млн рублей — то есть его доход за год вырос почти на 2 млн рублей.


Также в собственности у семьи Вертелецких — квартира площадью 60,6 кв. м и авто Audi Q7 (в 2019-м был Volkswagen Touareg).

Также стало известно, что с должности был снят и отправлен в отставку командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа генерал Сухраб Ахмедов. Об этом сообщает ряд военкоров и СМИ. Уточняется, что пока Ахмедов выведен в распоряжение, но ситуация в развитии. В 2023 году Ахмедов дважды за календарный год получал повышение.

Официально информация об отстранении пока не подтверждена. В СМИ Ахмедов имеет неоднозначную репутацию из-за событий под Угледаром в конце 2022 года.

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Метки: Вертелецкий   Минбороны   аресты   взятки   отставки   погоны   чистки   
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12  комментариев
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
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966
SamSim 5 минут назад
Ой.
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3k
Звёздный странник 16 минут назад
Парадокс!
Минобороны отвечающее за оборону страны, собственную оборону держать не может!
Вопрос: А тем ли мы доверяем свою безопасность?
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16k
Александр 24 минуты назад
Да вон тут недавича какого-то китайского чиновника плотно взяли за колокольчики из-за наручных часов за 2 ляма (если на деревянные). Дескать, не мог он даже за всю свою карьеру на такие заработать. Будьте любезны 14 лет посидеть, дескать.
А моя бабушка уже изобрела 4 новых матерных слова, когда переключает канал на телевизоре из-за того, что там просят "1.4 миллиона рублей на лечение мальчика Ромы 4-х лет. Лекарство вот столько стоит".
И все матюки она про наше министерство здравоохранения, где каждый из верхушки эту сумму во сне получает.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
В силовых структурах даже не через одного, похоже. Тупо каждого, у кого есть возможность воровать и брать на лапу, есть за что привлекать.
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5k
Горожанин 51 минуту назад
Представляете, что в МЧС творилось... Да и творится. Ведь МЧС вообще так не перетрахивали.
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5k
Fishki_surfer Час назад
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41k
albedo 2 часа назад
Полагаю вся информация о злоупотреблениях долго копилась в ФСБ.
И вот наконец этой информации дали ход.

Все таки Сталин был прав и не думаю, что все эти Тухачевские и прочие Блюхеры были кристально честными людьми.
В том числе и в части касающейся материальных благ.
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14k
Алексей 2 часа назад
Все правильно понимают, что Шойгу "неуиновник"?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1493 поста (1423 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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