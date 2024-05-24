Звездопад. В Минобороне снова аресты и отставки

Начальнику управления Департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств, сообщили в СК. Он заключен под стражу.

Как сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко, Вертелецкий в 2022 году принял работы по госконтракту, которые не были выполнены. Ущерб от его деятельности составил более 70 млн рублей.