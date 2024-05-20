Отличный удар незнакомки

Силомер Боксер — один из самых узнаваемых и популярных аттракционов. Основная задача участника нанести сильный и точный удар по груше. Именно это сделала героиня видео и почти побила рекорд.
Никогда не стоит недооценивать женщин, особенно когда речь идет об их физической подготовке. Некоторые из них ничуть не уступают в силе и всегда готовы нанести сокрушительный удар, как героиня из ролика.
Силомер Боксер — довольно популярный аттракцион во многих уголках планеты. Суть его достаточно проста: нужно ударить по груше и ознакомится с результатами. Именно это и сделала девушка из видео. Она вдарила по груше и неожиданно для всех чуть ли не дошла до самого большого рекорда. Что ж. Внешность в очередной раз оказалась обманчива.
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