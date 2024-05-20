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Любопытный домик из Сада скульптур в США

Любопытный домик из Сада скульптур в США

Автор:
20 мая 2024 07:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   дом   интересно   оптическая иллюзия   
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Необычный дом из Сада скульптур Национальной галереи искусства Вашингтона. При беглом взгляде может показаться, что он настоящий, но на самом деле это не так.

Сад скульптур Национальной галереи искусств в Вашингтоне — уникальная площадка, ставшая идеальным местом для проведения творческих акций, выставок и концертов. Однако у многих пользователей она популярна из-за совершенно другого. Дело в том, что здесь находится домик, который, кажется, может сломать мозг любого человека.

А все из-за того, что это вовсе не дом, а очень продуманная иллюзия. Раскусить ее можно лишь подойдя с правильной стороны. Все остальное время вы точно будете думать, что перед вами красочный домик.

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Метки: Видео   США   в мире   дом   интересно   оптическая иллюзия   
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1  комментарий
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Андрей Понамарев Полчаса назад
При беглом взгляде полуслепого ? Сразу видно даже по фотке, что это макет.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3275 постов (3216 в горячем)

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