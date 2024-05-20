Необычное использование стеклянной сумочки

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Девушка прокатилась в метро со стеклянной сумочкой, наполненной солёными огурцами.
Прозрачная сумка — довольно необычный аксессуар, в котором прекрасно видно все содержимое. Чтобы прозрачная сумка не казалась странным сборищем хлама, ее важно стилизовать, и автор этого видео нашла крайне нестандартный, но забавный способ это сделать.
Она поместила в сумку рассол и соленые огурцы. Получилось чудаковато. И даже практично для тех, кто обожает соленые огурчики.
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