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Необычное использование стеклянной сумочки

Необычное использование стеклянной сумочки

Автор:
20 мая 2024 07:14
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Прикол   в мире   необычно   огурцы   сумочка   
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Девушка прокатилась в метро со стеклянной сумочкой, наполненной солёными огурцами.

Прозрачная сумка — довольно необычный аксессуар, в котором прекрасно видно все содержимое. Чтобы прозрачная сумка не казалась странным сборищем хлама, ее важно стилизовать, и автор этого видео нашла крайне нестандартный, но забавный способ это сделать.

Она поместила в сумку рассол и соленые огурцы. Получилось чудаковато. И даже практично для тех, кто обожает соленые огурчики.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   в мире   необычно   огурцы   сумочка   
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4  комментария
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parallax 49 минут назад
Лучше бы туда аквариумных рыбок посадила. Было бы эффектный.
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САР Полчаса назад
В жару в метро ездить одно удовольствие. Аромат на весь вагон.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3275 постов (3216 в горячем)

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