В Петербурге неизвестный пловец отчаянно уплывал от спасателей кролем

Утром в Петербурге неизвестный бодро уплывал от спасателей кролем по Фонтанке. Мужчину пытались выловить из реки, чтобы он не утонул и не попал под прогулочное судно.
Утром 18 мая в Петербурге неизвестный бодро уплывал от спасателей кролем по Фонтанке.
Инцидент произошел недалеко от Горсткина моста прохожие обратили внимание на автомобили МЧС и скорой помощи, которые кого-то караулили возле реки.
В это время сасатели пытались выловить из реки неизвестного мужчину, чтобы он не утонул и не попал под прогулочное судно. Однако у спасаемого были другие планы и он спасению отчаянно сопротивлялся. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».
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Как только он заметил преследователей в оранжевых жилетах, то сразу же бросился на утек...кролем. Догнать опытного пловца вплавь не удалось, поэтому пришлось подключать водный транспорт — несколько спасателей на катерах пришли на помощь.
В итоге, любителя поиграть в догонялки выловили из реки. дальнешая его судьба неизвестна, но, по словам очевидцев, он точножив и здоров.
Роспотребнадзор Петербурга и Ленобласти традиционно не рекомендует плавать ни в одном из водоемов города, поскольку пробы воды в них не проходят проверку на санитарную безопасность.
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