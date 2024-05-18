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В Петербурге неизвестный пловец отчаянно уплывал от спасателей кролем

В Петербурге неизвестный пловец отчаянно уплывал от спасателей кролем

Автор:
18 мая 2024 22:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Кроль   Петербург   Фонтанка   пловец   река   спасатели   
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Утром в Петербурге неизвестный бодро уплывал от спасателей кролем по Фонтанке. Мужчину пытались выловить из реки, чтобы он не утонул и не попал под прогулочное судно.

Утром 18 мая в Петербурге неизвестный бодро уплывал от спасателей кролем по Фонтанке.

Инцидент произошел недалеко от Горсткина моста прохожие обратили внимание на автомобили МЧС и скорой помощи, которые кого-то караулили возле реки.

В это время сасатели пытались выловить из реки неизвестного мужчину, чтобы он не утонул и не попал под прогулочное судно. Однако у спасаемого были другие планы и он спасению отчаянно сопротивлялся. Об этом сообщили читатели «Фонтанки».

Как только он заметил преследователей в оранжевых жилетах, то сразу же бросился на утек...кролем. Догнать опытного пловца вплавь не удалось, поэтому пришлось подключать водный транспорт — несколько спасателей на катерах пришли на помощь.

В итоге, любителя поиграть в догонялки выловили из реки. дальнешая его судьба неизвестна, но, по словам очевидцев, он точножив и здоров.

Роспотребнадзор Петербурга и Ленобласти традиционно не рекомендует плавать ни в одном из водоемов города, поскольку пробы воды в них не проходят проверку на санитарную безопасность.

Источник:

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Метки: Кроль   Петербург   Фонтанка   пловец   река   спасатели   
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4  комментария
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4k
Алекс Лом 2 часа назад
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sergonly 49 минут назад
Ипанутым нет покоя
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ПИВОнер 50 минут назад
Судя по акцентировании способа плавания этого типа, брасс - похерил бы эту "новость" на корню..

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27k
Анатолий Соколов Час назад
надо было пловца багром ловить ...
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1487 постов (1415 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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