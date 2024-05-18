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Дети на войне

Дети на войне

Автор:
18 мая 2024 20:36
Метки: СССР   дети   история   фото   
268
17

О тех, кто прошел совсем не детские испытания, но не утратил силу духа и жажду жизни.

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Источник:

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Метки: СССР   дети   история   фото   
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2  комментария
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22k
КВТИУ-80 12 часов назад
Просмотрел. Было интересно. Ёрничать о современных детях не стану. Спасибо за подборку.
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160
ПИВОнер 12 часов назад
Поражаешь, как всегда.. Забрал всё. Спасибо.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5437 постов (5428 в горячем)

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