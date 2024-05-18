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О тех, кто прошел совсем не детские испытания, но не утратил силу духа и жажду жизни.
2.
В цехе завода. Девочка укладывает болванки снарядов. 1942 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Ленинград.
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4.
Пионеры наполняют песком мешочки для тушения зажигательных бомб. Июнь – июль 1941 года. Автор: Сергей Васин.
11.
Братья 11-летний Моисей и 9-летний Гриша Беляковы из Кировского района Могилевской области
Их мать погибла в концлагере Озаричи. 18 марта 1944 года. Автор: Подшивалов. Белорусская ССР.
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