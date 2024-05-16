Операция кикшеринг: власти Петербурга решила разобраться с чудаками на самокатах

Ситуация с самокатами и правда непростая. По всей России за 9 месяцев 2023 года число ДТП с СИМ выросло на 216% - 2 600 случаев. Питер вошёл в тройку городов с самой частой аварийностью по вине самокатчиков. Казалось бы, меньше 3 тысяч случаев ДТП по стране - не так уж и много. Но статистика постоянно ухудшается: если процесс не взять под контроль, через год будет 10 тысяч ДТП. Потом - 20к и по улицам уже нельзя будет ходить.

Так что ограничения будут. Уже в этом месяце власти планируют запретить парковки самокатов на набережных, ввести запрет на езду по тротуарам, ширина которых менее 2-3 метров, и ограничить скорость передвижения на СИМ до 15 км/час. Полиция уже изъяла с улиц более 2 тысяч самокатов из-за неправильной парковки (как правило, их арендуют, катаются, потом бросают посреди улицы и уходят). Сильнее всех досталось кикшеринговой компании Urent (она сдаёт самокаты в аренду). Но её пресс-служба от комментариев пока уклоняется.