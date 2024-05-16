FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7986 постов • 3106 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Операция кикшеринг: власти Петербурга решила разобраться с чудаками на самокатах

Операция кикшеринг: власти Петербурга решила разобраться с чудаками на самокатах

Автор:
16 мая 2024 17:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Беглов   Санкт-Петербург   аренда   кикшеринг   ограничения   самокаты   
731
5

К вопросу подключился губернатор и полиция.

В Санкт-Петербурге взялись за самокатчиков (СИМ). Разговоры об этом шли давно, теперь теперь от слов перешли к делу. В начале этой недели губернатор Беглов заявил:

×

Проблемы возникают, город большой. Приезжает много гостей, и многие управляют самокатами в нетрезвом состоянии. Что хорошего, когда по тротуарам летит с непонятной скоростью тот или иной, скажем, чудак?

Надо наделить Петербург полномочиями определять зоны и характер ограничений для СИМ. Установить в числе требований наличие статуса налогового резидента России. Мы не знаем, где они зарегистрированы. А должны быть - в России. И в Петербурге. Также нужно организовать платные парковочные места и запретить движение по тротуарам и площадям.

Ситуация с самокатами и правда непростая. По всей России за 9 месяцев 2023 года число ДТП с СИМ выросло на 216% - 2 600 случаев. Питер вошёл в тройку городов с самой частой аварийностью по вине самокатчиков. Казалось бы, меньше 3 тысяч случаев ДТП по стране - не так уж и много. Но статистика постоянно ухудшается: если процесс не взять под контроль, через год будет 10 тысяч ДТП. Потом - 20к и по улицам уже нельзя будет ходить.

Так что ограничения будут. Уже в этом месяце власти планируют запретить парковки самокатов на набережных, ввести запрет на езду по тротуарам, ширина которых менее 2-3 метров, и ограничить скорость передвижения на СИМ до 15 км/час. Полиция уже изъяла с улиц более 2 тысяч самокатов из-за неправильной парковки (как правило, их арендуют, катаются, потом бросают посреди улицы и уходят). Сильнее всех досталось кикшеринговой компании Urent (она сдаёт самокаты в аренду). Но её пресс-служба от комментариев пока уклоняется.

Информацией об общем числе изъятых в Петербурге самокатов и основаниях, на котором происходят изъятия, пока не располагаем, - сообщили в компании.

Были слухи и об обысках в офисах Urent. Но её руководство эту информацию не подтвердило.

Так что и в этой сфере постепенно наводят порядок. Хотя многие считают, что сделать это надо было ещё вчера, а не дожидаться большого количества ДТП с самокатчиками.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Александр Беглов   Санкт-Петербург   аренда   кикшеринг   ограничения   самокаты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Янус Полуэктович Полчаса назад
вчера на короткое время зависли светофоры на Наличной. В итоге два перекрёстка просто встали. Приехавший экипаж ДПС в первую же очередь... Оштрафовал самокатчика на яндексе, который переезжал по пешеходке и чуть им в бок не влетел))) Глядя на это остальные вело- и самокатчики вдруг вспомнили, что по переходу надо переходить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев 3 минуты назад
А беглов, ДЛЯ НАЧАЛА, не хочет с городским ЖКХ разобраться? Зимой то снег н.и.х.у.я не вывозился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
turyst 16 минут назад
СИМ, это история о том, как здравую идею можно превратить в сущее непотребство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
hairov Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
goshan_hmc Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2931 пост (2884 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305206



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#история#авто аварии#факты#кот#новости#Реакция#дети
#в мире#машина#Прикол#ДТП#аварии#полиция#Автовсячина#кино#истории#собака
#люди#автомир#интересно#Юмор#забавно#интересное#Китай#Спорт#фильм#Жизнь
Атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга Атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО "На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов "На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов В Петербурге подали иск в суд на РПЦ В Петербурге подали иск в суд на РПЦ

На что жалуетесь?

Вернуться