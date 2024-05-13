Отец спас сына от летящей биты

Мужчина стал звездой сети после того, как спас своего сына от удара летящей бейсбольной биты. Мужчина выставил руку, чтобы предмет не покалечил мальчика.
С появлением ребенка в жизни меняется многое. Беззаботная жизнь внезапно заканчивается и теперь приходится брать на себя ответственность, заботу и защиту еще несмышленого маленького человечка. Кроме того, нужно всегда быть начеку, ведь даже на обычном матче может пойти что-то не так.
Например, на этом видео отец спас сынишку от летящей в него сломанной биты. Мужчина молниеносно отбил предмет и даже не моргнул глазом. С таким папой мальчишке и супергерои не нужны, ведь рядом с ним живет настоящий супермен.
Источник:
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