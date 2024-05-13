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Отец спас сына от летящей биты

Отец спас сына от летящей биты

Автор:
13 мая 2024 08:45
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   бейсбол   бейсбольная бита   бита   люди   
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Мужчина стал звездой сети после того, как спас своего сына от удара летящей бейсбольной биты. Мужчина выставил руку, чтобы предмет не покалечил мальчика.

С появлением ребенка в жизни меняется многое. Беззаботная жизнь внезапно заканчивается и теперь приходится брать на себя ответственность, заботу и защиту еще несмышленого маленького человечка. Кроме того, нужно всегда быть начеку, ведь даже на обычном матче может пойти что-то не так.

Например, на этом видео отец спас сынишку от летящей в него сломанной биты. Мужчина молниеносно отбил предмет и даже не моргнул глазом. С таким папой мальчишке и супергерои не нужны, ведь рядом с ним живет настоящий супермен.

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Метки: Видео   Спорт   бейсбол   бейсбольная бита   бита   люди   
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