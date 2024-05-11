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Российские ученые разработали сплав, который лучше алюминия

Российские ученые разработали сплав, который лучше алюминия

Автор:
11 мая 2024 10:45
Сообщество : Наука
Метки: Россия   металл   наука   новый материал   ученые   фуллереновая сажа   
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Полученный металл обладает набором уникальных свойств. Он менее плотный, по сравнению с алюминием, обладает более высокой прочностью, чем обычные композиты и усталостная прочность выше, чем у алюминиевых сплавов.

Дело в том, что армированные волокнами полимеры (FRP) широко используются в аэрокосмической, судостроительной и автомобильной промышленности из-за их высокой удельной прочности и модуля упругости, но не устойчивы к ударным нагрузкам. Именно эту проблему удалось решить ученым из Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).


Специалисты взяли за основу волокнисто-металлические ламинаты (широко используемый класс композитов, который состоит из последовательно чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла) и добавили к нему фуллереновую сажу.


"Мы улучшили сцепление поверхностей разных слоев материала за счет использования недорогого и удобного в работе материала — фуллереновой сажи. Частицы фуллереновой сажи — дешевый и доступный материал, получаемый при сжигании графита в инертном газе и также являющийся побочным продуктом производства фуллеренов, поэтому разработку можно легко масштабировать для внедрения в промышленность", — рассказал заведующий лабораторией "Полимерные композиционные материалы" Илья Кобыхно.


Таким образом получилось создать материал, который имеет прочностные свойства, превосходящие многие алюминиевые сплавы, а также обладает высокой ударной прочностью в сравнении с обычными композитами.


Особенность нового материала заключается в том, что при росте трещины или ударе большое количество энергии рассеивается на границе между полимером и металлом, что приводит к повышению свойств композита.


Такой материал может применяться во многих конструкциях в транспортном и общем машиностроении. Такие исследования очень необходимы для улучшения свойств уже имеющихся волокнисто-металлических ламинатов и для разработки новых методов соединения композитных и металлических деталей для авиастроения и ракетно-космической промышленности.


Данное исследование частично финансировалось Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.


Более подробно о проведенных исследованиях можно прочесть в научном журнале ScienceDirect, в статье The effect of fullerene soot on polymer-metal adhesion in thermoplastic fiber metal.



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Метки: Россия   металл   наука   новый материал   ученые   фуллереновая сажа   
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4  комментария
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357
Влад 22 минуты назад
Композиты - это не сплавы. И да, практически любой сплав с алюминием лучше чистого алюминия,ну,кроме электропроводности разве что.
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69
Alex 2 минуты назад
А если по честному? Давайте "но" в студию. В этом году еще не изобретали лекарство от рака и ВИЧ, решили пластинку сменить?
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3k
kca-opa 36 минут назад
Космос или война, ну может ещё Формула-1, ценник за деталь будет е...истическая
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19k
Алексей Теуш 57 минут назад
Походу мифрил изобрели...
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