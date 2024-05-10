В Астрахани задержали наркодилера, из-за которого погибло 5 человек

В ночь на 9 мая в Астрахани нашли пять погибших от отравления неизвестным веществом. Экспертиза установила, что они умерли от синтетического наркотика метадон.

Ещё 14 человек попало в больницу, 11 из них положили в реанимацию. Расследование дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. А генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин, начальник УМВД России по Астраханской области, создал специализированную группу для расследования дела, в состав которой вошли наркополицейские, оперативники и эксперты.

В квартире одного из пострадавших нашли остатки наркотика. Аналогичные обыски прошли по адресам других жертв отравления. Силовики проверили и их телефоны с координатами «закладок», затем посмотрели записи с камер домофонов.

Вскоре «дилера» вычислили и задержали: