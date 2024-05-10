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В Астрахани задержали наркодилера, из-за которого погибло 5 человек

В Астрахани задержали наркодилера, из-за которого погибло 5 человек

Автор:
10 мая 2024 17:51
Сообщество : Криминал
Метки: Астрахань   Видео   Наркотики   дилер   задержание   закладчик   
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А 11 пострадавших попали в реанимацию.

В ночь на 9 мая в Астрахани нашли пять погибших от отравления неизвестным веществом. Экспертиза установила, что они умерли от синтетического наркотика метадон.

Ещё 14 человек попало в больницу, 11 из них положили в реанимацию. Расследование дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. А генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин, начальник УМВД России по Астраханской области, создал специализированную группу для расследования дела, в состав которой вошли наркополицейские, оперативники и эксперты.

В квартире одного из пострадавших нашли остатки наркотика. Аналогичные обыски прошли по адресам других жертв отравления. Силовики проверили и их телефоны с координатами «закладок», затем посмотрели записи с камер домофонов.

Вскоре «дилера» вычислили и задержали:

В результате проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Астраханской области во взаимодействии с представителями УФСБ задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ, - сообщили в МВД.

Он уверяет, что задания получал из мессенджера, а потом уже оставлял закладки. Сейчас следователи проверяют эту версию и ищут соучастников закладчика. Заведено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере». Распространителю грозит до 8 лет в колонии.

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Метки: Астрахань   Видео   Наркотики   дилер   задержание   закладчик   
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18  комментариев
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41k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Лицо дилера штрихуют, а лицо фсбшника нет. Круто. Как по мне должно быть наоборот.
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1k
vadimbar 5 минут назад
Теперь в Астрахани стало меньше наркоманов )
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7k
мемфрид 6 минут назад
Какие 8 лет. Если помер народ, то дадут этой сволочи пожизненное
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18k
a_komolow 8 минут назад
Если честно , то этих наркош даже не жалко!
Они сами выбрали эту дорогу
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62k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
а по мне это массовое убийство.
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5k
Горожанин 21 минуту назад
Контроль и ещё раз контроль!... Эти несчастные наркоманы каждый день по всей стране "пачками" умирают. Но тут персональный контроль. Бредово-комично то, что дилер виноват, что некачественный товар поставил. А если бы не это, так-то бы всё нормально было и реакции такой не было бы...
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Ещё 14 человек попало в больницу, 11 из них положили в реанимацию."-
- не человек, а нарколыг.
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3k
Nyash 42 минуты назад
наркодиллерам нужна исключительно смертная казнь.
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25k
Тигран Саркисян 54 минуты назад
Закладчика повесить , а тех так им и надо наркоты [мат]-ные , зачем их спасать.
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68
Alex Час назад
жалко, что все не сдохли и этого не пристрелили, чище стало бы вокруг
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68
Alex livaneth Полчаса назад
"А наркоманов в России успешно лечат ." АГА
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355
costarox zlopisec 18 минут назад
Ха. ЗА одним нариком столько родственников всегда прибегает со словами о том, какой он хороший. И если такой сдохнет, говна потом будет выше крыши
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August
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