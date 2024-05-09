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Китайцы выкупили самый большой бордель Европы

Китайцы выкупили самый большой бордель Европы

Автор:
09 мая 2024 20:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Китай   берлин   мафия   полиция   публичный дом   расследование   спецслужбы   
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Полиция ФРГ подозревает, что публичный дом приобрели сотрудники КГБ китайских спецслужб, чтобы вербовать там агентов.

Немецкое издание Bild с глубокой озабоченностью пишет, что самый большой бордель Европы, 11-этажный "Эрос-центр" (ныне "Паша") в Берлине, перешёл во владение китайского гражданина. Издание считает подозрительным, что публичный дом, который обанкротился во время пандемии Covid-19, и стоивший тогда 5-6 млн евро, выкупила за рекордные 11 млн евро 46-летняя китаянка.

Немецкие следователи, по данным Bild, считают, что "Пашу" выкупила китайская мафия, за которой стоят спецслужбы КНР. Первым бордель нужен, чтобы отмывать заработанные нечестным путём деньги, вторым — для вербовки агентов и осведомителей. Сейчас делом интересного китайского симбиоза между мафией и шпионами занимается полиция ФРГ.

Помимо прочего, издание приводит интересные данные и расценки на секс услуги в теперь уже китайском публичном доме. Так, в 2021 году в здании сделали ремонт, разделив его на три сектора — зону платного секса, ночной клуб со стриптизом и гостиницу. В главное помещение пускают только мужчин с 18 лет, за вход придётся заплатить 5 евро (495 рублей). Остальные деньги посетитель платит уже непосредственно жрице любви. Один половой акт стоит в пределах 50 евро (4947 рублей). Издание отмечает, что несчастные проститутки вынуждены платить за аренду комнаты 160 евро (15 831 рублей) плюс 40 евро за уборку (3947 рублей). Таким образом, каждой секс-работнице необходимо в день обслужить хотя бы четверых мужчин, чтобы оставаться на плаву.


Что касается стриптиз-бара, то вход обходится в 20 евро, однако туда, в отличие от борделя, пускают и женщин. Пакет с приватным 20-минутным танцем, бокалом шампанского и вторым напитком обойдётся клиенту в 170 евро (16 820 рублей). А ночь в гостинице обойдётся в 199 евро (19 690 рублей).

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Метки: Германия   Китай   берлин   мафия   полиция   публичный дом   расследование   спецслужбы   
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5  комментариев
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37k
Юрий Полчаса назад
"несчастные прости тутки вынуждены платить за аренду комнаты 160 евро плюс 40 евро за уборку. "- я аж прослезился... Несчастные прости тутки... А в другой сфере, а не причинным местом они пробовали работать?
И почему такие расценки (50 евро за раз), украинки демпенгуют?
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28k
Влад 3 минуты назад
160 в день? Плюс 40 в день? 6000 в месяц? Даже если в эту сумму входят налоги все равно бред какой то. Средняя зарплата в Германии 4400 в месяц грязными, вычти налоги и от силы 2500 останется. Я вообще удивлен что такое существует. 200 евро в день при 50 от клиента это минимум по шесть клиентов в день без выходных чтобы выйти на уровень 2-2.5 тысячи в месяц чистыми, ведь надо еще инвентарь, косметику, белье в запредельных количествах. Я не говорю о перегрузках, но где взять такое количество клиентов? Из моих знакомых сейчас услугами проституток не пользуется никто. Вряд ли немцы отличаются столь радикально.
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39k
Вепс 6 минут назад
Паша? Потом скажут что "От Палыча" и как обычно бывает, обвинят русских)))
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40k
Андрей Иванов 19 минут назад
Партия Китая заботится о своих гражданах. Прибывающие в Гейропу китайцы могут заняться сексом в проверенном публичном доме и питаться в проверенном ресторане с традиционными китайскими блюдами, например "летучая мышь по-уханьски"
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Burzum
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