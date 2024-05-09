Китайцы выкупили самый большой бордель Европы

Полиция ФРГ подозревает, что публичный дом приобрели сотрудники
КГБ китайских спецслужб, чтобы вербовать там агентов.
Немецкое издание Bild с глубокой озабоченностью пишет, что самый большой бордель Европы, 11-этажный "Эрос-центр" (ныне "Паша") в Берлине, перешёл во владение китайского гражданина. Издание считает подозрительным, что публичный дом, который обанкротился во время пандемии Covid-19, и стоивший тогда 5-6 млн евро, выкупила за рекордные 11 млн евро 46-летняя китаянка.
Немецкие следователи, по данным Bild, считают, что "Пашу" выкупила китайская мафия, за которой стоят спецслужбы КНР. Первым бордель нужен, чтобы отмывать заработанные нечестным путём деньги, вторым — для вербовки агентов и осведомителей. Сейчас делом интересного китайского симбиоза между мафией и шпионами занимается полиция ФРГ.
Помимо прочего, издание приводит интересные данные и расценки на секс услуги в теперь уже китайском публичном доме. Так, в 2021 году в здании сделали ремонт, разделив его на три сектора — зону платного секса, ночной клуб со стриптизом и гостиницу. В главное помещение пускают только мужчин с 18 лет, за вход придётся заплатить 5 евро (495 рублей). Остальные деньги посетитель платит уже непосредственно жрице любви. Один половой акт стоит в пределах 50 евро (4947 рублей). Издание отмечает, что несчастные проститутки вынуждены платить за аренду комнаты 160 евро (15 831 рублей) плюс 40 евро за уборку (3947 рублей). Таким образом, каждой секс-работнице необходимо в день обслужить хотя бы четверых мужчин, чтобы оставаться на плаву.
Что касается стриптиз-бара, то вход обходится в 20 евро, однако туда, в отличие от борделя, пускают и женщин. Пакет с приватным 20-минутным танцем, бокалом шампанского и вторым напитком обойдётся клиенту в 170 евро (16 820 рублей). А ночь в гостинице обойдётся в 199 евро (19 690 рублей).
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И почему такие расценки (50 евро за раз), украинки демпенгуют?