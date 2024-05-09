В Екатеринбурге таксист хотел проткнуть колесо скорой помощи и стал фигурантом уголовного дела

Вопросом уже занялся Следком.
В Екатеринбурге скорая приехала на вызов и остановилась во дворе. Пока пациентку осматривали врачи, сзади подъехало такси и его водитель потребовал уступить ему дорогу.
Скорая помощь прибыла по вызову, пациентка села в машину, чтобы ей оказали первую помощь. Водитель такси хотел выехать, и скорая ему в этом мешала. Жестикулируя, таксист показывал, что его нужно пропустить, на что водитель скорой попытался ему объяснить (тоже жестами), что таксисту нужно проехать назад и тогда он его пропустит, - рассказала очевидица.
Потом таксист присел возле скорой, в руке держал что-то похожее на нож. Предположительно, хотел проткнуть колесо.
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Потом таксист всё же угомонился и машины разъехались. Водитель скорой не стал сообщать в полицию, но видео появилось в сети и на него среагировали в сервисе «Яндекс такси»:
Мы считаем такое поведение недопустимым и уверены, что любые разногласия на дороге можно решить спокойным разговором. Сервис постоянно напоминает водителям и пассажирам о том, что взаимное уважение на дороге - залог того, что движение будет комфортным и безопасным для всех его участников.
Но а чтобы таксист больше не шалил, на него возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника».
Следственными органами СК России по Свердловской области по сообщению соцмедиа о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи в городе Екатеринбурге возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 124.1 УК РФ). <...> Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в Следкоме.
Максимальное наказание по этой статье - до 2 лет в колонии.
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автор ты е*банутый или не смотришь че выкладываешь?
на видео отчетливо СЛЫШНО как он спускает колесо через ниппель, когда подходит водитель звук прекращается и он встает