В Екатеринбурге таксист хотел проткнуть колесо скорой помощи и стал фигурантом уголовного дела

Потом таксист всё же угомонился и машины разъехались. Водитель скорой не стал сообщать в полицию, но видео появилось в сети и на него среагировали в сервисе «Яндекс такси»:

Мы считаем такое поведение недопустимым и уверены, что любые разногласия на дороге можно решить спокойным разговором. Сервис постоянно напоминает водителям и пассажирам о том, что взаимное уважение на дороге - залог того, что движение будет комфортным и безопасным для всех его участников.

Но а чтобы таксист больше не шалил, на него возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника».

Следственными органами СК России по Свердловской области по сообщению соцмедиа о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи в городе Екатеринбурге возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 124.1 УК РФ). <...> Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в Следкоме.

Максимальное наказание по этой статье - до 2 лет в колонии.