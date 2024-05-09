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В Екатеринбурге таксист хотел проткнуть колесо скорой помощи и стал фигурантом уголовного дела

В Екатеринбурге таксист хотел проткнуть колесо скорой помощи и стал фигурантом уголовного дела

Автор:
09 мая 2024 15:35
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Следком   Такси   водитель   екатеринбург   колесо   скорая помощь   
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Вопросом уже занялся Следком.

В Екатеринбурге скорая приехала на вызов и остановилась во дворе. Пока пациентку осматривали врачи, сзади подъехало такси и его водитель потребовал уступить ему дорогу.

Скорая помощь прибыла по вызову, пациентка села в машину, чтобы ей оказали первую помощь. Водитель такси хотел выехать, и скорая ему в этом мешала. Жестикулируя, таксист показывал, что его нужно пропустить, на что водитель скорой попытался ему объяснить (тоже жестами), что таксисту нужно проехать назад и тогда он его пропустит, - рассказала очевидица.

Потом таксист присел возле скорой, в руке держал что-то похожее на нож. Предположительно, хотел проткнуть колесо.

Потом таксист всё же угомонился и машины разъехались. Водитель скорой не стал сообщать в полицию, но видео появилось в сети и на него среагировали в сервисе «Яндекс такси»:

Мы считаем такое поведение недопустимым и уверены, что любые разногласия на дороге можно решить спокойным разговором. Сервис постоянно напоминает водителям и пассажирам о том, что взаимное уважение на дороге - залог того, что движение будет комфортным и безопасным для всех его участников.

Но а чтобы таксист больше не шалил, на него возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника».

Следственными органами СК России по Свердловской области по сообщению соцмедиа о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи в городе Екатеринбурге возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 124.1 УК РФ). <...> Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в Следкоме.

Максимальное наказание по этой статье - до 2 лет в колонии.

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Метки: Видео   Следком   Такси   водитель   екатеринбург   колесо   скорая помощь   
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6  комментариев
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Admin11 Час назад
Надеюсь скорая ехала к одному из у@бков не пропускающих скорую
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75
олег 20 минут назад
Просто у фигуранта профессиональная деформация на почве выгорания: в мозгу колесо и нож- главные инструменты таксиста, его бы в санаторий.
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4k
poбт 38 минут назад
"в руке держал что-то похожее на нож. Предположительно, хотел проткнуть колесо"
автор ты е*банутый или не смотришь че выкладываешь?
на видео отчетливо СЛЫШНО как он спускает колесо через ниппель, когда подходит водитель звук прекращается и он встает
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28k
Влад 41 минуту назад
Ну что за дебилы? Статейку ему очень нужно, и серьезную, вплоть до 119ой. Логику вообще не понял. Ты хочешь чтобы тебя пропустили? Ну и как он отъедет с пробитым колесом? Ну уж про то что почти все дома можно объехать вообще молу, но откуда ему это знать? У ишака заднюю хрен-включишь.
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22k
КВТИУ-80 50 минут назад
Моральный урод!!!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2900 постов (2854 в горячем)

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