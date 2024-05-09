Ранее полиция Берлина запретила в этом году на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z». Ну а некоторые американские мыслители в штатском и вовсе договорились до того, что "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..."