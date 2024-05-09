В сети напомнили немцам, как должны выглядеть Бранденбургские ворота на 9 Мая

В ночь на 9 мая 1945 года в Москве объявили о капитуляции Германии. Неизвестные активисты решили, что спустя 79 лет самое время немецким товарищам об этом напомнить.
Ранее полиция Берлина запретила в этом году на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z». Ну а некоторые американские мыслители в штатском и вовсе договорились до того, что "Вторую мировую выиграли американцы с украинцами..."
Вот умельцы и создали ряд фото и видео с напоминанием, кто же на самом деле одержал победу. На Бранденбургских воротах появилось Знамя Победы, которое водрузили на крышу Рейхстага бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии Красной армии 1 мая 1945 года. Это стало главным символом победы СССР над нацистской Германией и окончания войны.
В сети кто-то пишет, что изображение было на самом деле и немецкая полиция сейчас ищет неизвестных активистов, кто взломал проекцию. Ну а часть источников эту новость опровергает.
Впрочем, не важно, кто прав, ведь на самом деле получилось красиво!
Источник:
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