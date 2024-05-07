Укравшая 23 миллиона кассирша отсидела 3 года вышла на свободу по УДО

Там она заявила, что пошла на преступление ради мужа - он игроман и набрал долгов на 10 млн рублей. И дама решила помочь супругу.

Ну а когда тот расплатился с долгами, то решил гульнуть на пару с женой: оставшуюся сумму они потратили на брендовые вещи, гаджеты и драгоценности. На руках у них осталось чуть больше 2 млн рублей.