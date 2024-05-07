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Укравшая 23 миллиона кассирша отсидела 3 года вышла на свободу по УДО

Укравшая 23 миллиона кассирша отсидела 3 года вышла на свободу по УДО

Автор:
07 мая 2024 18:28
Сообщество : Криминал
Метки: udo   Альфа-банк   Ачинск   Видео   кассирша   колония   кража   полиция   
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Большую часть суммы она так и не вернула.

Анна работала кассиром-операционистом в ачинском отделении «Альфа-Банка».

3 декабря 2021 года она взяла из кассы 22,7 миллиона рублей, положила деньги в коробку и ушла домой.

На работу, естественно, больше не выходила. Но самое интересное - пропажу денег обнаружили только через 4 дня. Всё это время Аннушка сидела дома, затем попыталась скрыться, но вскоре пришла в полицию с повинной.

Там она заявила, что пошла на преступление ради мужа - он игроман и набрал долгов на 10 млн рублей. И дама решила помочь супругу.

Ну а когда тот расплатился с долгами, то решил гульнуть на пару с женой: оставшуюся сумму они потратили на брендовые вещи, гаджеты и драгоценности. На руках у них осталось чуть больше 2 млн рублей.

Анна получила 6 лет в колонии общего режима. Аналогичный срок присудили и её мужу. Но в заключении (с учётом СИЗО) женщина провела даже менее 3 лет и в начале мая вышла на свободу по УДО. Ей зачли время, проведённое в следственном изоляторе, и примерное поведение в колонии.

Супруг экс-кассирши продолжает сидеть. Ходатайство об УДО он не подавал.

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Метки: udo   Альфа-банк   Ачинск   Видео   кассирша   колония   кража   полиция   
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12k
MPEG-8 Полчаса назад
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кот базилий 8 секунд назад
Чем больше украл, тем меньше срок - почет и уважение .
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4k
РАТНИК 6 минут назад
Это всё фигня - вот Набиулина вывела в страны НАТО более 300 миллиардов долларов , а запад их почти украл - вот это масштабы воровства.
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GROMOZEKA 20 минут назад
Тот особый тип женщин, глядя в глаза которой, видишь стену за её спиной
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Александр 23 минуты назад
Но долг никуда не делся, будет отдавать.
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17k
Алексей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Фёдор Полчаса назад
Она пожалеет об удо,но уже поздно будет.
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580
2023 Полчаса назад
После освобождения, на работу в тот же банк пойдёт? ну, а чего, опыт есть, уверенный специалист со стажем ))
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2891 пост (2843 в горячем)

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