Укравшая 23 миллиона кассирша отсидела 3 года вышла на свободу по УДО

Большую часть суммы она так и не вернула.
Анна работала кассиром-операционистом в ачинском отделении «Альфа-Банка».
3 декабря 2021 года она взяла из кассы 22,7 миллиона рублей, положила деньги в коробку и ушла домой.
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На работу, естественно, больше не выходила. Но самое интересное - пропажу денег обнаружили только через 4 дня. Всё это время Аннушка сидела дома, затем попыталась скрыться, но вскоре пришла в полицию с повинной.
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Там она заявила, что пошла на преступление ради мужа - он игроман и набрал долгов на 10 млн рублей. И дама решила помочь супругу.
Ну а когда тот расплатился с долгами, то решил гульнуть на пару с женой: оставшуюся сумму они потратили на брендовые вещи, гаджеты и драгоценности. На руках у них осталось чуть больше 2 млн рублей.
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Анна получила 6 лет в колонии общего режима. Аналогичный срок присудили и её мужу. Но в заключении (с учётом СИЗО) женщина провела даже менее 3 лет и в начале мая вышла на свободу по УДО. Ей зачли время, проведённое в следственном изоляторе, и примерное поведение в колонии.
Супруг экс-кассирши продолжает сидеть. Ходатайство об УДО он не подавал.
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