Как сообщает «Дорожный инспектор», инцидент произошел около 4:05 у дома 44 по Московскому шоссе в Санкт-Петербурге. Иностранец 2003 года рождения с признаками алкогольного опьянения гнал как в последний раз, наехал на препятствие и свалился в котлован.
Ранним утром арендованный «Фольксваген», в котором находились трое иностранных специалистов, летел по улицам Северной столицы, пытаясь оторваться от погони заподозривших неладное правоохранителей, - пишет Readovka.
Автомобиль несся по улицам северной столицы на такой скорости, что мог посбивать не только пешеходов, но и автомобили. К счастью, ранним утром дороги были практически пустыми.
Карма настигла нарушителей у стройки на Московском шоссе. Выжав педаль газа в пол, водитель не справился с управлением, и машина влетела в вырытый котлован.
На кадрах видно, как автомобиль летит на полной скорости, сносит ограждение, подлетает в воздух от удара и падает вниз.
Источник:
Двое иностранцев поднялись наверх самостоятельно, третьего пришлось поднимать спасателям на спинальном щите.
Все произошло из-за того, что мигрант-водитель не остановился по требованию инспекторов ДПС, а решил улизнуть. Причину такого поведения на дороге теперь установят полицейские, началась проверка по факту инцидента. Выяснилось, что все трое нарушителей из каршеринга являются гражданами Узбекистана.
21-летний водитель и 22-летний пассажир находятся в состоянии средней степени тяжести, а тот, которого поднимали спасатели — в тяжелом.
Источник:
- В Шереметьево поймали таксистов-нелегалов во время масштабной облавы
- В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для получения вида на жительство
- "Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов
- Сотрудники института русского языка выдавали мигрантам фальшивые сертификаты
- "На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов
В аварии пострадали три молодых человека из Узбекистана.