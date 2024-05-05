Автомобиль несся по улицам северной столицы на такой скорости, что мог посбивать не только пешеходов, но и автомобили. К счастью, ранним утром дороги были практически пустыми.

Карма настигла нарушителей у стройки на Московском шоссе. Выжав педаль газа в пол, водитель не справился с управлением, и машина влетела в вырытый котлован.

На кадрах видно, как автомобиль летит на полной скорости, сносит ограждение, подлетает в воздух от удара и падает вниз.