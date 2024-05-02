В США найдет мертвым информатор о проблемах производства Boeing

В частности, за несколько дней до трагедии у Барнетта состоялась продолжительная беседа с защитой компании Boeing, а также с Ноулзом. Тот хотел продолжить обещание с подопечным на следующий день, но Барнетт не вышел на связь, в спустя некоторое время был найден мертвым.

Барнетт 32 года отработал в компании Boeing менеджером по качеству. 28 из них — на заводе в городе Эверетт, штат Вашингтон. В 2010 году его перевели на завод в Чарльстоне. Здесь собирают самолеты Boeing 787 Dreamliner. Он уволился из компании 2017 году.

В 2019 году он дал интервью данному изданию, в котором обвинил руководство завода в Чарльстоне в непонимании производственных процессов. По информации газеты The Daily Mail, в беседе с юристами Boeing, которая состоялась незадолго до его смерти, Барнетт сообщил, что рабочие под давлением руководства устанавливали некачественные, «второсортные» детали на самолеты.