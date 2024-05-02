В США найдет мертвым информатор о проблемах производства Boeing

62-летний гражданин США Джон Барнетт, который был в центре процесса по обвинению компании Boeing в установке на новые самолеты некачественных деталей, найден мертвым в своей машине в городе Чарльстон штата Южная Каролина.
Согласно сообщению, тело Барнетта было обнаружено полицейскими в грузовике мужчины на парковке местного отеля. Правоохранители посчитали, что скончался тот от раны, которую «нанес себе сам» — он якобы застрелился.
Адвокат Барнетта, Брайан Ноулз, рассказал, что вскоре Барнетт должен был давать показания в Чарльстоне по расследованию в отношении Boeing. Юрист отметил, что его клиент тщательно готовился к этому событию.
В частности, за несколько дней до трагедии у Барнетта состоялась продолжительная беседа с защитой компании Boeing, а также с Ноулзом. Тот хотел продолжить обещание с подопечным на следующий день, но Барнетт не вышел на связь, в спустя некоторое время был найден мертвым.
Барнетт 32 года отработал в компании Boeing менеджером по качеству. 28 из них — на заводе в городе Эверетт, штат Вашингтон. В 2010 году его перевели на завод в Чарльстоне. Здесь собирают самолеты Boeing 787 Dreamliner. Он уволился из компании 2017 году.
В 2019 году он дал интервью данному изданию, в котором обвинил руководство завода в Чарльстоне в непонимании производственных процессов. По информации газеты The Daily Mail, в беседе с юристами Boeing, которая состоялась незадолго до его смерти, Барнетт сообщил, что рабочие под давлением руководства устанавливали некачественные, «второсортные» детали на самолеты.
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Бывший сотрудник поставщика Spirit Aerosystems Джошуа Дин умер после «неожиданной быстро развившейся инфекции», сообщили его родственники.
Ранее другой информатор Джон Барнетт по данным судмедэкспертизы, совершил самоубийство.