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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
29 апреля 2024 21:55
Метки: СССР   история   фото   
211
22

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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АнтонПолднев 7 часов назад
Кто, как и я, не знал - это Дом печати

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Vilks 7 часов назад
За Ригу - спасибо! )
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5387 постов (5381 в горячем)

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