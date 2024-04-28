199
25
Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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4.
Симферополь. Улица Ефремова 1970 е годы. Хорошо видно как проходила трамвайная линия по этому участку.
25.
Центральная улица Риги - улица Бривибас, 1981 год
Предыдущий выпуск здесь: Фотопрогулка по городам СССР
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