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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
28 апреля 2024 21:49
Метки: СССР   история   фото   
199
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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79k
Viktor 3 часа назад
За последнюю фотку, в 1981 году это была улица ЛЕНИНА! И только 1990-м была переименована, хотя на месте латышей я бы не стал этого делать - ведь если бы не Ильич, то и не было бы такой великой державы как Латвия!

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11k
Billi_Bons 3 часа назад
За Ригу +, а почему не бывает Вильнюса с Таллином?
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5374 поста (5365 в горячем)

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