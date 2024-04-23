FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16636 постов • 1707 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медвежонок машет туристам

Медвежонок машет туристам

Автор:
23 апреля 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Прикол   Реакция   животные   медвежонок   
727
1
1

Медвежонок заинтересовался группой туристов и решил привлечь их внимание. Детеныш встал на задние лапки и помахал людям.

Встреча с дикими животными на безопасном расстоянии — это всегда очень захватывающе и незабываемо. Особенно, если эти животные необычно себя ведут и проявляют интерес к людям, как медвежонок из этого видео, ставшего вирусным в соцсетях. Малыш заинтересовался группой туристов, и чтобы привлечь их внимание, встал на задние лапки и помахал им.

Туристы были в восторге от действий мишутки, но приближаться к нему, конечно же, не стали. Хотя медвежонок выглядел дружелюбно, гуляющая рядом с ним мама-медведица вряд ли была бы приветлива с людьми. Так что туристы и их новый лохматый знакомый так и не смогли пообщаться поближе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Медведь   Прикол   Реакция   животные   медвежонок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3172 поста (3062 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

978924



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю девочку
Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю...
Набирающие популярность в сообществах
Река Днепр
Река Днепр
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#история#Реакция#кошка#аварии#позитив#подборка#сарказм
#животные#Прикол#кот#автомобили#собака#интересное#ДТП#авто аварии#милота#США
#забавно#в мире#люди#автомир#машина#факты#кино#Разное#подростки#Подмосковье
Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Хищная птица влетела в квартиру и напугала девушку Хищная птица влетела в квартиру и напугала девушку Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина Собака попыталась напасть на свою тень Собака попыталась напасть на свою тень

На что жалуетесь?

Вернуться