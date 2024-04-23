Медвежонок машет туристам

Встреча с дикими животными на безопасном расстоянии — это всегда очень захватывающе и незабываемо. Особенно, если эти животные необычно себя ведут и проявляют интерес к людям, как медвежонок из этого видео, ставшего вирусным в соцсетях. Малыш заинтересовался группой туристов, и чтобы привлечь их внимание, встал на задние лапки и помахал им.

Туристы были в восторге от действий мишутки, но приближаться к нему, конечно же, не стали. Хотя медвежонок выглядел дружелюбно, гуляющая рядом с ним мама-медведица вряд ли была бы приветлива с людьми. Так что туристы и их новый лохматый знакомый так и не смогли пообщаться поближе.