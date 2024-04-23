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Семейство пуделей готовится ко сну

Семейство пуделей готовится ко сну

Автор:
23 апреля 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   милота   пудель   собака   
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Хозяин нескольких пуделей запечатлел забавный ритуал отхода питомцев ко сну.

В каждой семье свой индивидуальный ритуал отхода ко сну. Каждый из нас совершает определенный набор действий, который повторяется из вечера в вечер и уже отточен до идеала, как у семьи пуделей из этого ролика.

Их ритуал отхода ко сну впору выставлять на выставке: все песики укладываются спать, после чего один укрывает их всех, затем закрывает дверь и сам укладывается отдыхать.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   милота   пудель   собака   
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Alex Chebrikov
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