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К котам пришла белочка

К котам пришла белочка

Автор:
23 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   белка   животные   кот   кошка   
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Коты нашли альтернативу телевизору. Они увлечённо следят, как перед ними бегает белка.

Что делать, когда телевизор уже наскучил? Найти ему замену в реальной жизни! Тем более, это гораздо полезнее для здоровья глаз, например.

Котики из этого ролика решили, что хватит с них этой электроники, и залипли на матрас, по которому туда-сюда ловко бегала белка. Зрелище оказалось настолько увлекательным, что пушистые не могли от него оторваться.

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Метки: Видео   Реакция   белка   животные   кот   кошка   
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Себастьян Перейра
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