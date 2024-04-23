К котам пришла белочка

Что делать, когда телевизор уже наскучил? Найти ему замену в реальной жизни! Тем более, это гораздо полезнее для здоровья глаз, например.

Котики из этого ролика решили, что хватит с них этой электроники, и залипли на матрас, по которому туда-сюда ловко бегала белка. Зрелище оказалось настолько увлекательным, что пушистые не могли от него оторваться.