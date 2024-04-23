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Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её

Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её

Автор:
23 апреля 2024 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Реакция   животные   обезьяна   турист   туристка   туристы   
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Посетитель горного лесопарка Цяньлиншань, расположенного на севере китайского города Гуйян, запечатлел трагикомичный инцидент. Обезьяна кинулась на туриста, когда пожилая женщина потрогала её за зад

Трагикомичная ситуация была запечатлена одним из посетителей горного лесопарка Цяньлиншань, расположенного на севере города Гуйян (провинция Гуйчжоу, КНР).
Китайская пенсионерка, решившая дать волю своим эмоциям и потрогать удаляющуюся от неё дикую обезьяну за филейную часть тела, вызвала гнев у обезьяны. Примат буквально впился зубами в щёку мужчины, стоявшего рядом. Посетителю заповедника, пострадавшему от зубов обезьяны, потребовалась помощь медиков.

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Метки: Видео   Китай   Реакция   животные   обезьяна   турист   туристка   туристы   
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3  комментария
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2k
Ультратрахуил Полчаса назад
Не всем обезьянам нравится, когда их за зад трогают!
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15k
котегRUS Полминуты назад
даже у обезьян есть личное пространство...
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11k
Zемляк Минуту назад
Это же Джабраил. Как в китае оказался?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3612 постов (3581 в горячем)

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