Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её

Посетитель горного лесопарка Цяньлиншань, расположенного на севере китайского города Гуйян, запечатлел трагикомичный инцидент. Обезьяна кинулась на туриста, когда пожилая женщина потрогала её за зад
Трагикомичная ситуация была запечатлена одним из посетителей горного лесопарка Цяньлиншань, расположенного на севере города Гуйян (провинция Гуйчжоу, КНР).
Китайская пенсионерка, решившая дать волю своим эмоциям и потрогать удаляющуюся от неё дикую обезьяну за филейную часть тела, вызвала гнев у обезьяны. Примат буквально впился зубами в щёку мужчины, стоявшего рядом. Посетителю заповедника, пострадавшему от зубов обезьяны, потребовалась помощь медиков.
Источник:
- Макака нагло вырвала сумку из рук женщины
- В сети возмущены видео с обезьяной, курящей сигарету
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает
- Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка
- Хитрая обезьянка застала туристку врасплох