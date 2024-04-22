Котик в шоке от автоматического лотка

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Хозяева купили своему коту автоматический лоток. Питомец оказался не готов к встрече с устройством.
Котики очень плохо переносят различные изменения в окружающей обстановке. Особенно когда дело касается их личных вещей: любимой лежанки или нового странного лотка. И котик из видео столкнулся именно с последним.
Хозяин купил ему новый автоматический лоток, чем очень озадачил пушистого. Ведь тот привык, что за ним убирает человек, а теперь все это делает машина. Неудивительно, что котейка убежал подальше от зловеще самостоятельного лотка, как только увидел его работу в действии.
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