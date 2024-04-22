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Сообщество Без кота и жизнь не та 2286 постов • 512 подписчиков подписаться
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Котик в шоке от автоматического лотка

Котик в шоке от автоматического лотка

Автор:
22 апреля 2024 08:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   лоток   
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Хозяева купили своему коту автоматический лоток. Питомец оказался не готов к встрече с устройством.

Котики очень плохо переносят различные изменения в окружающей обстановке. Особенно когда дело касается их личных вещей: любимой лежанки или нового странного лотка. И котик из видео столкнулся именно с последним.

Хозяин купил ему новый автоматический лоток, чем очень озадачил пушистого. Ведь тот привык, что за ним убирает человек, а теперь все это делает машина. Неудивительно, что котейка убежал подальше от зловеще самостоятельного лотка, как только увидел его работу в действии.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   лоток   
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4  комментария
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Хозяин! Воруй какашки лучше уж ты!
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18k
Сергей 50 минут назад
У нас сегодня кошачий день? Больше тем нет?
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28k
Sheir Час назад
Мои кошки (2 штуки) , тоже сперва относились с недоверием к автоматической кормушке, а недели через две научились ее хакать). Как то хитро пихают лапы и достают пару-тройку кусочков корма.
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33
Бывалый Трус 2 часа назад
Так чем закончилось то, лоток сдали обратно в магазин или всё-таки кот сменил гнев на милость?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3658 постов (3613 в горячем)

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