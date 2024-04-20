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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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Ужгород, Закарпатская область УССР. Благоустройство площади с современным названием Кирилла и Мефодия, 1969-1971 годы
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