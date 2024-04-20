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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
20 апреля 2024 21:56
Метки: СССР   история   фото   
215
23

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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hebpat 7 часов назад
Горжусь союзом, вот бы опять туда.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5358 постов (5349 в горячем)

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