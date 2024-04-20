Прогулка по Санкт-Петербургу 1904 года. Каким был город 120 лет назад

18.

Бой у Чемульпо - морское сражение в начале Русско-японской войны, состоявшееся 27 января 1904 года вблизи города Чемульпо (современный Инчхон) в Корее между русскими крейсером «Варяг» и канонерской лодкой «Кореец» под общим командованием капитана 1-го ранга Всеволода Руднева и японской эскадрой контр-адмирала Уриу Сотокити. Командующий японской эскадрой, включавшей в себя 2 броненосных и 4 бронепалубных крейсера, а также 8 миноносцев, успешно высадил десант и заблокировал русские корабли в порту, после чего вынудил их выйти на внешний рейд и принять бой в невыгодных для них условиях. В ходе боя «Варяг» получил ряд повреждений, вышел из боя и вместе с «Корейцем» вернулся в порт, где русские корабли впоследствии были уничтожены своими командами, перешедшими на нейтральные суда.