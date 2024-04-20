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Прогулка по Санкт-Петербургу 1904 года. Каким был город 120 лет назад

Прогулка по Санкт-Петербургу 1904 года. Каким был город 120 лет назад

Автор:
20 апреля 2024 21:45
Метки: Россия   история   фото   
152
29

120 лет назад - в 1904 год: во МХАТе идёт премьера чеховского "Вишнёвого сада", гордый крейсер "Варяг" не сдаётся вражеской эскадре, а в теракте на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге гибнет министр внутренних дел России Вячеслав Константинович фон Плеве.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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Fishki_surfer 8 часов назад
>> Прогулка по Санкт-Петербургу 1904 года.

Издалека зашел, однако.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5358 постов (5349 в горячем)

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