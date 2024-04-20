Прогулка по Санкт-Петербургу 1904 года. Каким был город 120 лет назад

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120 лет назад - в 1904 год: во МХАТе идёт премьера чеховского "Вишнёвого сада", гордый крейсер "Варяг" не сдаётся вражеской эскадре, а в теракте на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге гибнет министр внутренних дел России Вячеслав Константинович фон Плеве.
Интересного вам просмотра!
2.
Бомбу в Плеве неподалёку от Варшавского вокзала бросает эсер Сазонов. Организацией убийства занималась «Боевая организация партии социалистов-революционеров», считавшая террор единственным эффективным методом борьбы. Трижды эсеры-социалисты пытались осуществить свои планы, но постоянно что-то мешало. Четвёртый раз стал роковым - первым шёл с бомбой анархист Боришанский, который должен был пропустить карету Плеве мимо себя. За ним следовал Егор Созонов — основной метальщик. За ним следовали Каляев и Сикорский, которые должны были осуществить покушение в случае промаха Созонова. А в случае, если карета повернет назад, дело должен был довершить Боришанский. При виде кареты Созонов сошел с тротуара и кинул в нее бомбу. Плеве был убит с первого раза.
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4.
Государственные чиновники на месте покушения. Эсер Созонов покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 1910 году.
6.
Традиционная чарка "хлебного вина" на крейсере "Дмитрий Донской".
После команды "К вину и обедать" на палубу кораблей русского флота выносилась специальная посуда (ендова) для подачи алкогольных напитков, наполненная водкой. Каждый желающий из нижних чинов команды строго по старшинству и по записи выпивал чарку.
9.
Общественный транспорт образца 1904 года, конные сани, пытаются справиться со слякотью Невского проспекта.
10.
Производство музыкальных духовых инструментов в цехе фабрики "Юлий Генрих Циммерман" на 6-й Измайловской улице (ныне - 6-я Красноармейская улица).
16.
В 1895 году электрический трамвай был запущен по льду Невы. Шпалы, рельсы и столбы для контактной сети врезались прямо в лёд. Сначала было проложено три линии: «Сенатская площадь—Васильевский остров», «Дворцовая набережная—Мытнинская набережная» и «Суворовская площадь—Выборгская сторона», позже ещё одна — «Суворовская площадь—Петроградская сторона». Все линии были узкоколейными однопутными с разъездами. Существовал такой трамвай недолго, в 1910 году трамвайные линии по льду Невы были проложены в последний раз.
18.
Прибытие героев Чемульпо в Петербург
Бой у Чемульпо - морское сражение в начале Русско-японской войны, состоявшееся 27 января 1904 года вблизи города Чемульпо (современный Инчхон) в Корее между русскими крейсером «Варяг» и канонерской лодкой «Кореец» под общим командованием капитана 1-го ранга Всеволода Руднева и японской эскадрой контр-адмирала Уриу Сотокити. Командующий японской эскадрой, включавшей в себя 2 броненосных и 4 бронепалубных крейсера, а также 8 миноносцев, успешно высадил десант и заблокировал русские корабли в порту, после чего вынудил их выйти на внешний рейд и принять бой в невыгодных для них условиях. В ходе боя «Варяг» получил ряд повреждений, вышел из боя и вместе с «Корейцем» вернулся в порт, где русские корабли впоследствии были уничтожены своими командами, перешедшими на нейтральные суда.
22.
Развлечения начала XX века - велодром на Петроградском острове. Сейчас здесь располагается территория Ленфильма.
23.
Невский проспект, дилижансы, Армянская церковь - удивительный кадр, прекрасно передающий дух того времени.
24.
Военно-санитарный поезд императрицы Марии Феодоровны у платформы Царскосельского (ныне - Витебский) вокзала.
27.
Высокие технологии того времени пришли в Петербург: укладка телефонного кабеля на Невском проспекте.
29.
Церковь Шестаковской иконы Божией Матери на Старорусской улице.
Вчера был выпуск про 1903 год, он здесь: Прогулка по Санкт-Петербургу 1903 года. Каким был город в год своего 200-летия
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