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Легкость и фантазийность, кропотливый труд и дисциплина – все это составляющие такого явления, как «цирк».
Интересного вам просмотра!
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14.
1959-1962 годы. Аттракцион Маяцких «Шар смелости»
Аттракцион «Шар смелости» был основан на демонстрации стремительной езды мотоциклистов по горизонтали и вертикали, восьмерками и мертвыми петлями внутри шара, подвешенного под куполом цирка. В финале нижняя половина опускалась и Петр Маяцкий продолжал ездить по верхней полусфере. Космонавт Павел Попович, посмотрев аттракцион, назвал его подвигом во имя искусства.
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