Во Владивостоке семья на "Мерседесе" затерроризировала глухую таксистку, не пропустившую их на дороге

Водитель такси рассказала об этой ситуации:

Здравствуйте!

Я глухая, работаю таксистом, помните где-то с неделю назад, я выкладывала в телеграмме про Мерседес и ненормального мужика, который показывал разнообразные жесты на его больную тему .

Так вот, на этот раз я приняла заказ по адресу и оказывается это жена того водителя на мерсе. Она писала текстом и говорит зачем я жаловалась в телеграмме ДПС и угрожала мне.

А потом наорала, выглядела как псих, хотя я не слышу о чем она говорила, поэтому я была спокойна .

А потом дальше она вышла и сильно захлопнула дверь и показала мне средний палец и хотела ударить мою машину,но я успела быстро уехала.