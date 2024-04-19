FISHKINET
Сообщество Криминал 2906 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Во время обыска квартиры убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000

Во время обыска квартиры убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000

Автор:
19 апреля 2024 08:59
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   СК РФ   байкер   деньги   обувной бизнес   обыск   убийство   
3414
5

Семья азербайджанца занималась обувным бизнесом, продавая кроссовки на маркетплейсах.

С 17 апреля полиция разыскивает 21-летнего Шамина Аббасова, убившего байкера за замечание о парковке. Выяснилось, что выходец из Азербайджана в тот день приехал к своим родственникам - в доме, рядом с которым произошла трагедия, жили отец и брат Аббасова.


Сам же убийца проживал в другом месте, во время обыска в этой квартире нашли много денег.



Пачки российских банкнот и долларов (в общей сложности около 72 миллионов рублей, если перевести валюту по существующему курсу) были аккуратно разложены по ящикам тумбочки и комодов.

Все денежные средства были изъяты, и теперь правоохранителям предстоит узнать их принадлежность, а также оценить законности их получения и оборота.


В СМИ писали, что Аббасовы торговали обувью на маркетплейсах. Старший брат убийцы, на BMW которого Шахин и его родственники скрывались почти сутки, продаёт на Wildberries кроссовки Odlaos, женские сапоги и т.д. Сбегая от правосудия, Аббасовы пересаживались с одного авто на другое, и в найденном брошенным БМВ нашли большое количество штрихкодов.



Как сообщает SHOT, за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви. Среди них похожие на Adidas кроссовки Odlaos. А вообще, в магазине азербайджанских предпринимателей более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Судя по количеству денег, бизнес был весьма прибыльным.


Настолько, что семья Аббасовых взяла в ипотеку квартиру на Краснодарской улице — в том же доме, возле которого и убили 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. В настоящий момент задержаны старший Аббасов - отец и друг семьи.


Братья Аббасовы, среди которых 21-летний убийца байкера, всё еще находятся в розыске.


Напомним, убийство произошло, когда Кирилл Ковалёв сделал замечание младшему Аббасову, припарковавшему свою Тойоту прямо рядом с подъездом. Азербайджанец регулярно приезжал к своим родным, жившим в этом доме, и частенько ставил колымагу не по правилам, из-за чего конфликтовал с соседями. В тот день ему уже делали по этому поводу замечание, и очередной упрёк от Ковалёва взбесил молодого мигранта. Он достал нож и несколько раз ударил им Кирилла. После этого позвонил родным - те выбежали из дома, посуетились, а потом сбежали.


Мать убитого Кирилла считает, что готова разрезать по кусочкам урода, убившего её сына.



А мотобайкеры столицы требуют беспристрастного расследования убийства Ковалёва. Они готовы оказать любую помощь в поимке преступника и надеются, что тот не уйдёт от наказания, где бы он сейчас не находился.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   СК РФ   байкер   деньги   обувной бизнес   обыск   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Всё больше и больше вопросов к нашему правительству и МВД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Андрей Граф 24 секунды назад
разогнать все диаспоры в России, а лучше всех их посадить!!! Надеюсь байкеры его раньше найдут и накажут его! Чтобы его потом разрезанного по мелким частям в лесу нашли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир 2 минуты назад
Животное не способно контролировать агрессию настолько, что плевать и на своё жизнь и на близких.
А ведь внешне такие животные даже похожи на людей, живут в обществе.
Я тоже люблю повозмущаться на приезжих.
Но давайте не забывать, что мы прошли по большей части этот этап в основном 90-00е, большую часть буйных пересажали, поубивали, успокоили.
А вот у них эти процессы похоже не думают заканчиваться, и при этом мы вынуждены с ними жить, не представляя что у животного может быть в голове.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Веселый Пук 12 минут назад
Найдут его не живым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 14 минут назад
Бабки явно грязные. Иначе нафига тогда ипотека? Интуриста сжечь заживо в его же авто! Пристрелить слишком легко для него будет! А остальных колоть на предмет происхождения бабла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Круглов 38 минут назад
Зачем нам иностранные спекулянты, нам что своих не хватает? Пусть идут дворы подметают, а из торговли всех вон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
902
investas 38 минут назад
Простите. А кто крышует Садовод и Москва, где эти твари закупаются, а потом в их домах находят по 5-8 млрд? Если бы видосика не было, точно бы отмазали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ron 39 минут назад
Надеюсь, байкеры найдут его раньше. То,ч то останется, можно передать правохранительным органам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур 43 минуты назад
Деньги любят тишину, но чуркам не дано это знать.
Если у тебя такой прибыльный бизнес, так не "сверкай". Всё, сука, у тебя бабки есть, тебе некуда торопиться, незачем так тачку ставить, вызывая гнев у людей.
Твари, у нас в стране живут и зарабатывают такие деньги, ещё смеют резать Наших граждан.
Да и правительство наше хороши, зачем было закрывать скинхедов? Их сейчас так не хватает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Андрей 46 минут назад
Правительству и силовикам офигенно повезло что это байкер, а не фанат какого-нибудь футбольного клуба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 49 минут назад
ну это уже край!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
uid-tfwhppoz Василий Афиногенов Минуту назад
это - уже много лет как обыденность.
просто после Крокуса, некоторые факты начали предавать огласке.
а так - ситуация бы развивалась легко и просто. никто бы не полез с обыском на квартиру. черный бы свалил из страны. а если бы и был задержан - лямов десять или двадцать перекочевали бы из тумбочки к людям решающим вопросы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zhora 59 минут назад
Ого! Это сколько же шаурмы ему надо было сделать? И сколько тысяч тонн мандаринов продать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
uid-tfwhppoz Андрей 22 секунды назад
не смешите. барыжили они походу много чем. а оборот через маркетплейсы, был для отмывания незаконных доходов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood Час назад
Убить наЙУХ этого азервативного ублюдка при "оказании сопротивления задержанию". А то ведь отмажут его диаспоральные педерасты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 Час назад
По ходу общак местной диаспоры вскрыли. На палёной обуви в маркетплейсах столько денег не заработаешь. Ну, либо, у семьи был дополнительный нелегальный бизнес, прибыль от которого они не могли афишировать делая банковские вклады, и пришлось хранить в бумаге, на квартире, под охраной самого отчаянного отморозка стаи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Aleksandr Час назад
Первый раз что ли?
Откупит диаспора и через год все по УДО выйдут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Игорь Час назад
Ага-ага, 72 миллиона налом на дерьмокросовках подняли, так же как говнокоучи десятки миллиардов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий Час назад
Общак чурбанский нашли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д Час назад
Явно деньги не от маркета- там скорее всего безнал и счет в банке.
Видно магазин это прикрытие для чего то другого- криминального.
Карать всех уродов черножопых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
russger Час назад
"за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви"

Покупайте дальше у чуркобанов. На эти бабки они накормят ваших детей наркотой и свинцом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Евгений Бобр Час назад
Зря сбежал, сейчас поймают и так влепят что ничего теперь не поможет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ksenia2 Час назад
На подделках кроссовок можно поднять такие деньги???? Что-то сомнительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2018 постов (2007 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

239499



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду
Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду
Лёгкая паника, перетекающая в паранойю
Лёгкая паника, перетекающая в паранойю
Набирающие популярность в сообществах
Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве
Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве
К юбилею музыканта
К юбилею музыканта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#Юмор#Прикол#ДТП#собака#Автовсячина#забавно#США#Реакция
#фото#автомир#в мире#интересное#милота#история#Россия#дети#шоу бизнес#природа
#автомобили#интересно#кот#аварии#авто аварии#люди#кошка#фильм#подборка#конфликт
В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье Гламурная мать убила своих детей из-за финансовых трудностей Гламурная мать убила своих детей из-за финансовых трудностей Мигрант, убивший 17-летнюю девушку в Новосибирске, проведёт за решёткой 15 лет Мигрант, убивший 17-летнюю девушку в Новосибирске, проведёт за решёткой 15 лет Парики, золото, поддельные паспорта: что нашли во время обыска в офисе и доме Пригожина Парики, золото, поддельные паспорта: что нашли во время обыска в офисе и доме Пригожина В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей

На что жалуетесь?

Вернуться