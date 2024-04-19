Во время обыска квартиры убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000

Семья азербайджанца занималась обувным бизнесом, продавая кроссовки на маркетплейсах.
С 17 апреля полиция разыскивает 21-летнего Шамина Аббасова, убившего байкера за замечание о парковке. Выяснилось, что выходец из Азербайджана в тот день приехал к своим родственникам - в доме, рядом с которым произошла трагедия, жили отец и брат Аббасова.
Сам же убийца проживал в другом месте, во время обыска в этой квартире нашли много денег.
Пачки российских банкнот и долларов (в общей сложности около 72 миллионов рублей, если перевести валюту по существующему курсу) были аккуратно разложены по ящикам тумбочки и комодов.
Все денежные средства были изъяты, и теперь правоохранителям предстоит узнать их принадлежность, а также оценить законности их получения и оборота.
В СМИ писали, что Аббасовы торговали обувью на маркетплейсах. Старший брат убийцы, на BMW которого Шахин и его родственники скрывались почти сутки, продаёт на Wildberries кроссовки Odlaos, женские сапоги и т.д. Сбегая от правосудия, Аббасовы пересаживались с одного авто на другое, и в найденном брошенным БМВ нашли большое количество штрихкодов.
Как сообщает SHOT, за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви. Среди них похожие на Adidas кроссовки Odlaos. А вообще, в магазине азербайджанских предпринимателей более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Судя по количеству денег, бизнес был весьма прибыльным.
Настолько, что семья Аббасовых взяла в ипотеку квартиру на Краснодарской улице — в том же доме, возле которого и убили 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. В настоящий момент задержаны старший Аббасов - отец и друг семьи.
Братья Аббасовы, среди которых 21-летний убийца байкера, всё еще находятся в розыске.
Напомним, убийство произошло, когда Кирилл Ковалёв сделал замечание младшему Аббасову, припарковавшему свою Тойоту прямо рядом с подъездом. Азербайджанец регулярно приезжал к своим родным, жившим в этом доме, и частенько ставил колымагу не по правилам, из-за чего конфликтовал с соседями. В тот день ему уже делали по этому поводу замечание, и очередной упрёк от Ковалёва взбесил молодого мигранта. Он достал нож и несколько раз ударил им Кирилла. После этого позвонил родным - те выбежали из дома, посуетились, а потом сбежали.
Осторожно! Видео содержит сцену смерти!
Мать убитого Кирилла считает, что готова разрезать по кусочкам урода, убившего её сына.
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А мотобайкеры столицы требуют беспристрастного расследования убийства Ковалёва. Они готовы оказать любую помощь в поимке преступника и надеются, что тот не уйдёт от наказания, где бы он сейчас не находился.
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А ведь внешне такие животные даже похожи на людей, живут в обществе.
Я тоже люблю повозмущаться на приезжих.
Но давайте не забывать, что мы прошли по большей части этот этап в основном 90-00е, большую часть буйных пересажали, поубивали, успокоили.
А вот у них эти процессы похоже не думают заканчиваться, и при этом мы вынуждены с ними жить, не представляя что у животного может быть в голове.
Если у тебя такой прибыльный бизнес, так не "сверкай". Всё, сука, у тебя бабки есть, тебе некуда торопиться, незачем так тачку ставить, вызывая гнев у людей.
Твари, у нас в стране живут и зарабатывают такие деньги, ещё смеют резать Наших граждан.
Да и правительство наше хороши, зачем было закрывать скинхедов? Их сейчас так не хватает
просто после Крокуса, некоторые факты начали предавать огласке.
а так - ситуация бы развивалась легко и просто. никто бы не полез с обыском на квартиру. черный бы свалил из страны. а если бы и был задержан - лямов десять или двадцать перекочевали бы из тумбочки к людям решающим вопросы.
Откупит диаспора и через год все по УДО выйдут...
Видно магазин это прикрытие для чего то другого- криминального.
Карать всех уродов черножопых
Покупайте дальше у чуркобанов. На эти бабки они накормят ваших детей наркотой и свинцом