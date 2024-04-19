Во время обыска квартиры убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000





Как сообщает SHOT, за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви. Среди них похожие на Adidas кроссовки Odlaos. А вообще, в магазине азербайджанских предпринимателей более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Судя по количеству денег, бизнес был весьма прибыльным.

Настолько, что семья Аббасовых взяла в ипотеку квартиру на Краснодарской улице — в том же доме, возле которого и убили 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. В настоящий момент задержаны старший Аббасов - отец и друг семьи.

Братья Аббасовы, среди которых 21-летний убийца байкера, всё еще находятся в розыске.

Напомним, убийство произошло, когда Кирилл Ковалёв сделал замечание младшему Аббасову, припарковавшему свою Тойоту прямо рядом с подъездом. Азербайджанец регулярно приезжал к своим родным, жившим в этом доме, и частенько ставил колымагу не по правилам, из-за чего конфликтовал с соседями. В тот день ему уже делали по этому поводу замечание, и очередной упрёк от Ковалёва взбесил молодого мигранта. Он достал нож и несколько раз ударил им Кирилла. После этого позвонил родным - те выбежали из дома, посуетились, а потом сбежали.