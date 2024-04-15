Дети советских актёров, серьёзно нарушивших закон

Давно уже известно, что преступники рождаются не только в неблагополучных семьях. Родители могут быть интеллигентными, воспитанными и обеспеченными, а вот их "яблочко" укатывается от "яблони" очень и очень далеко.
Казалось бы: у ребёнка есть прекрасное образование, а связи мамы и папы могут открыть ему массу возможностей, которых нет у обычных людей. Частенько дети берут от своих родителей всё самое лучшее, но нередки случаи, когда всё происходит совсем наоборот... И даже по вине самих родителей.
Она родилась в первом замужестве Лидии Федосеевой-Шукшиной. Но вскоре после рождения Анастасии актриса начала отношения с Василием Шукшиным, развелась с первым мужем и переехала в Москву. А девочку, как ненужный хлам, решила оставить бабушке в деревне и судьбой её практически не интересовалась.
Дочь забрать Лидия решилась, когда той исполнилось 10 лет, но Анастасия категорически отказывалась - не хотела бросать уже старенькую любимую бабушку. Восстановить отношения с мамой Анастасия решила, когда приехала в Москву, чтобы поступать во ВГИК (не поступила). Девушка решила заглянуть к маме и заодно познакомиться с сёстрами: у Федосеевой-Шукшиной во втором браке родилось две дочери. Но... Ей просто не открыли дверь.
Спустя некоторое время Анастасия вышла замуж за студента из Анголы. В браке у них родилась дочь Лаура.
А в 37 лет дочь актрисы осудили за перевозку наркотических средств. Она клялась, что не знала содержание перевозимых посылок, но в тюрьму всё равно попала. Вот тогда-то к ней и приехала мать. Федосеева-Шукшина, вместо поддержки, заставила Анастасию пообещать, что она не станет ничего говорить в интервью об их взаимоотношениях (вернее будет сказать, об их отсутствии). Женщина слово сдержала и когда вышла на свободу, то попыталась снова восстановить с матерью общение, но Лидия не пошла дочери на встречу. Сегодня Анастасия живёт в Египте.
С самого детства Боря, будучи сыном известного актёра и художницы-мультипликатора Елены Балабановой, рос в окружении самых именитых режиссёров и актёров. Мальчик рос уверенным, что кино - это его будущее, что он станет таким же знаменитым как папа Василий Ливанов. Кстати, в одном из эпизодов "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", можно увидеть смешного мальчишку, который клянчит у сыщика сигару. Этого беспризорника прекрасно сыграл Борис Ливанов.
После получения аттестата Борис поступил в Щукинское театральное училище, из которого его хотели гнать за прогулы. При помощи именитого отца Бориса удалось перевести в ГИТИС. Где он, собственно, тоже прогуливал. Молодой человек не смог окончить ни одного учебного заведения.
Борис начал пить. У него на тот момент уже была жена и родилась дочь. Когда малышке исполнился годик, то Ливанов-младший в пьяном угаре пристегнул жену к батарее наручниками. Когда в квартиру примчалась Елена, чтобы помочь невестке, то он накинулся и на неё.
Елена тогда забрала заявление из полиции, но через шесть лет алкоголизм Бориса привёл к трагедии. В 2009 году, в новогоднюю ночь, Борис, обезумевший из-за алкоголя, топором зарубил хозяина квартиры, где праздновали Новый год. В отделении милиции Борис даже и не помнил о том, что сделал.
Девять лет тюрьмы Ливанов-младший не отсидел, выйдя по УДО за хорошее поведение. После тюрьмы он не брал в рот ни капли алкоголя, возобновил общение с дочкой и даже написал несколько книг.
Владимир Конкин был заслуженным любимцем советского зрителя. У актёра было трое детей - дочка Софья и близнецы Ярослав и Святослав. О последнем и пойдёт речь.
Впервые он угодил под суд в 2009 году, когда переправлял из России старинные бляхи и кубки (на сумму около миллиона рублей). Святославу дали четыре с половиной года условно.
Через шесть лет Конкин-младший попытался без декларации перевезти из Лондона на родину 40 тысяч долларов. Штраф в размере годовой зарплаты и конфискация валюты. Святослав просил, чтобы ему оставили хотя бы часть денег, потому что его семья сильно нуждается, но суд был непреклонен.
Ещё через пять лет в семье Конкиных произошла трагедия - в 2020 году в бассейне утонула дочь Владимира Софья. И всё это вылилось в какой-то грязный и публичный скандал: Ярослава пригласили на ток-шоу, где он безапелляционно заявил, что во всём виноват отец. Он, по словам сына, всегда ставил на первое место карьеру, а на семью ему было плевать. Святослав, в свою очередь, пытался как-то сгладить слова брата, обвинив работников телевидения в давлении на болевые точки Ярослава. Сам же Святослав старается помнить про своих родственников только хорошее.
Детство Леся, как его звали в семье, было совершенно обычным. Но когда Быков-младший пошёл в армию, его жизнь повернулась на 180 градусов.
В часть пригласили его отца, Леонида Быкова, провести встречу перед показом фильма "В бой идут одни старики". Один из майоров, будучи пьяным, прямо в лицо Александру сказал: "Твой папаша отхватил много денег за картину, а вообще, все артисты - богачи, а их жёны - шлюхи". Разумеется, парень в ответ молчать не стал: "Не будь вы моим командиром, дал бы вам в морду!". Майор со своими "шестёрками" избили Быкова-младшего, а потом насильно отправили в психиатрическую больницу. Там ему поставили "шизофрению" и позже комиссовали.
Диагноз стал приговором для Леся - его даже грузчиком брать не хотели. Со временем, раздражительность молодого человека росла, ни на одной работе он не мог задерживаться долго.
В итоге, Лесь попал в плохую компанию и для того, чтобы они могли ограбить ювелирный магазин, взял отцовскую машину. Только связи Леонида Быкова помогли сыну не оказаться за решёткой. Вместо нар он снова оказался в психиатрической лечебнице.
Всё произошедшее стало ударом для Леонида - случился инфаркт. Он отказался получать Госпремию им. Шевченко, со словами, что просто не достоин такой высокой награды. Но её привезли ему домой, вручив лежащему в постели Быкову. Лесь был его болью, совестью, виной, как признавался сам Быков
Когда отец умер, Александр решил покинуть страну. Но ему постоянно отказывали в выезде, что привело к тому, что он решился на нелегальный переход - выпрыгнул из поезда рядом с Тисой, переплыл её и попал в Венгрию. Его хотели депортировать, но Быков-младший успел уехать в Австрию, где получил политическое убежище. Сегодня сын Леонида Быкова живёт в Канаде, растит четверых детей и старательно избегает любого общения с журналистами.
Когда на советские экраны вышла мелодрама "Алёшкина любовь", то Александра Завьялова проснулась знаменитой. Это был третий её фильм и его посмотрело 24 млн человек. На неё обрушились предложения не только о съёмках в кино - фотограф журнала "Лайф" Филипп Халсман пригласил Александру принять участие в проекте о самых известных людях СССР.
Петя был вторым ребёнком актрисы, а имя его отца она всегда хранила в тайне. К моменту рождения сына она уже развелась с мужем и Александре было уже 39 лет.
Карьера её к тому моменту стала тихонько угасать: в кино почти не звали, а из театра она ушла. Сын не стал опорой для мамы в эти непростые годы. Пётр работал на стройке и начал злоупотреблять алкоголем.
Актриса в те годы отказывалась с кем-то общаться, а её финансовое состояние было весьма непростым. Её психическое состояние было крайне нестабильным и начиная с 70-х годов актриса регулярно оказывалась в психиатрической лечебнице. Гильдия актёров, во главе которой тогда стоял Евгений Леонов-Гладышев, передавала ей материальную помощь и за деньгами неизменно приходил Пётр. Всю сумму он забирал себе, а когда Евгений решил позвонить Александре, то она была очень удивлена, что ей, оказывается, выплачивается какая-то помощь.
За сутки до того, как Завьяловой исполнилось 80 лет, Пётр, пьяный вхлам, пришёл к матери. И вскоре его сестра Татьяна подняла трубку звонившего телефона: ей звонил перепуганный Пётр. Спотыкаясь и делая долгие паузы, он рассказал, что только что убил собственную мать. Татьяна немедленно поехала на квартиру к Завьяловой, но врачи скорой уже констатировали смерть актрисы от удара ножом.
Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы. С зоны он писал своим друзьям, что абсолютно не помнит, как напал на мать и для него самое страшное то, что он её больше никогда не увидит.
Соседи, кстати, не верили, что Пётр мог убить собственную мать, но это так.
Источник:
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