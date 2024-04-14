Подборка работ выжигание по дереву

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Julie Bender получила свою степень бакалавра изобразительного искусства в 1980-ом, но лишь в 2002 году она раскрыла для себя пирографию, которой в дальнейшем и решила себя посвятить. Джули черпает свое постоянное вдохновение для картин в искренней любви к животным и всей природе. Любовное отношение к натуре позволяет ей создавать очень точные детально прорисованные изображения в естественных коричневых тонах.
Свою работу Julie Bender начинает с подбора фотографий и нанесения последующих предварительных рисунков карандашом на отшлифованную до идеала доску (используется в основном доски клёна), по некоторым параметрам специально подобранную под конкретную картину. Джули использует несколько небольших насадок для пирографа, с помощью которых она тщательно прорабатывает каждую мелкую деталь. Процесс этот очень долгий и кропотливый: выжигать приходится медленно, лишь постепенно вырисовывая слой за слоем. Но Джули это требование времени не напрягает. В этом виде творчества она нашла свое призвание. Необходимая степень терпения заложена в ее характере. Ради очередной качественно исполненной картины она готова работать с пирографом очень долго. Нам можно только предположить насколько это трудоемкий процесс. Сама Julie Bender признается, что ее до сих пор поражает то, как ее картины оживают исключительно от горячего прикосновения метала к дереву…