FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11430 постов • 1469 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Германии приняли законо о смене пола раз в год

В Германии приняли законо о смене пола раз в год

Автор:
14 апреля 2024 22:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Самоопределение   бундестаг   законопроект   заявление   смена пола   
1226
3

Бундестаг принял закон «о самоопределении». Любой желающий с 1 ноября 2024 года сможет менять себе пол каждые 12 месяцев в государственных учреждениях. Для этого всего лишь нужно устное заявление, пишет газета Bild.

В Германии приняли новый закон, который позволяет гражданам менять пол раз в год по желанию.

Приняли вот с такими цифрами по голосованию:

374 депутата поддержали закон

Против проголосовали 251 человек

11 воздержались.

Чтобы сменить пол теперь достаточно лишь устного заявления.

Согласно предыдущему закону от 1981 года, для внесения изменений по полу или имени люди должны были пройти две психологические экспертизы, после чего решение выносил компетентный окружной суд. Однако чиновники, видимо, сочли такой путь слишком сложным и унизительным.

О детях чиновники тоже подумали. Хотя, лучше бы этого не делали. Ведь детям теперь тоже можно менять пол, с одной оговоркой - без помощи родителей им не обойтись, а желательно и психолога.

Решение Бундестага прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова

В Германии теперь можно менять пол раз в год по желанию. Детям до 14 лет необходимо заявление родителей, а после 14 ребятки могут определяться сами, без папы с мамой, без формальностей. Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. «Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить?

, — написала она.

В России операции по смене пола и изменение гендерного маркера в паспорте запретили летом 2023 года. Позже депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Семейный кодекс республики, которыми устанавливается запрет изменившим пол быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей.

Кроме того, в России трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) предложат смириться с врожденным полом — такие клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. Представители сообщества трансперсон считают этот подход конверсионной терапией, запрещенной в ряде стран.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Германия   Самоопределение   бундестаг   законопроект   заявление   смена пола   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Александр Час назад
Лет через 10 будет не по желанию, а обязательная смена пола раз в год.
Главное не останавливаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
228
Андрей 7 минут назад
Клиники походу мало пробашляли, надо каждый день, идиотов надо каждый день, но без наркоза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Карл 8 минут назад
пусть и дальше, по седьмое колено отвечают за 1941й..!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юрьевич 11 минут назад
Фармкорпорации аплодируют стоя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ashabad 17 минут назад
Нет лучшего способа анти-западной пропаганды, чем рассказывать о них правду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Antarez 21 минуту назад
Для военкомата нормально будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Круглов 22 минуты назад
Пол определяется генами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
TradeMoney Полчаса назад
Если не ошибаюсь то в Дании с 14 лет разрешена Эвтаназия без одобрения родителей. Всё на сокращение населения у запада.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Полчаса назад
Чем бы европа не тешилась - лишь бы подальше от меня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Самуил Маршак Полчаса назад
От сытой жизни и пива кукушка совсем поехала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
glot___ 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Shyrich 44 минуты назад
С 14 лет... звиздец. В этом возрасте ума нет почти... Испоганят жизнь детям.
С 18 пущай хоть вся германия себе всё отрезает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь 48 минут назад
что вы от них хотите, пресытились уже обычными удовольствиями от хорошей жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 57 минут назад
Если правда, то фляга у них свистит прям откровенно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Shtoppi 59 минут назад
промышленность и экономику угробили, потакая своим вашингтонским хозяевам, чем им там теперь еще заниматься как не идиотские законы принимать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д Час назад
Ипанулись со своей терпимостью и толерантностью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кира Час назад
То есть решили окончательно угробить немцев. Лучше бы они научились пересаживать мозг, ну, в крайнем случае его использовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Владимир Час назад
Им не надо мешать, сами передохнут. Вырожденцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
просто программист Час назад
Конченые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx Час назад
Собрать бы всю эту мерзоту в кучу и сбросить в жерло вулкана, что бы даже пепла и сажи от них не осталось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1438 постов (1367 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего...
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
17 хвостатых, которые обрели дом и изменились до неузнаваемости
Набирающие популярность в сообществах
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Первооткрывательница междугородных автомобильных поездок
Первооткрывательница междугородных автомобильных поездок
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото)
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Россия#кино#природа#забавно#нападение#собака#Спасение#подвиг
#животные#факты#Юмор#люди#полиция#интересно#удивительно#работа#кот
#история#СССР#война#милота#смерть#Китай#Прикол#фильм#красота
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Огромную дыру в земле обнаружили в Германии Огромную дыру в земле обнаружили в Германии С первого апреля в Германии легализуют каннабис С первого апреля в Германии легализуют каннабис Госдума может законодательно запретить пропаганду смены пола, трансгендерности и бисексуальности Госдума может законодательно запретить пропаганду смены пола, трансгендерности и бисексуальности В России могут запретить операции по смене пола В России могут запретить операции по смене пола «Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами. И каков результат?»: немецкие депутаты рассказали коллегам, что их ждёт, если они отправят танки Украине «Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами. И каков результат?»: немецкие...

На что жалуетесь?

Вернуться