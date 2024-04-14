В Германии приняли законо о смене пола раз в год

Бундестаг принял закон «о самоопределении». Любой желающий с 1 ноября 2024 года сможет менять себе пол каждые 12 месяцев в государственных учреждениях. Для этого всего лишь нужно устное заявление, пишет газета Bild.
В Германии приняли новый закон, который позволяет гражданам менять пол раз в год по желанию.
Приняли вот с такими цифрами по голосованию:
374 депутата поддержали закон
Против проголосовали 251 человек
11 воздержались.
Чтобы сменить пол теперь достаточно лишь устного заявления.
Согласно предыдущему закону от 1981 года, для внесения изменений по полу или имени люди должны были пройти две психологические экспертизы, после чего решение выносил компетентный окружной суд. Однако чиновники, видимо, сочли такой путь слишком сложным и унизительным.
О детях чиновники тоже подумали. Хотя, лучше бы этого не делали. Ведь детям теперь тоже можно менять пол, с одной оговоркой - без помощи родителей им не обойтись, а желательно и психолога.
Решение Бундестага прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
В Германии теперь можно менять пол раз в год по желанию. Детям до 14 лет необходимо заявление родителей, а после 14 ребятки могут определяться сами, без папы с мамой, без формальностей. Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито. «Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить?
, — написала она.
В России операции по смене пола и изменение гендерного маркера в паспорте запретили летом 2023 года. Позже депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Семейный кодекс республики, которыми устанавливается запрет изменившим пол быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей.
Кроме того, в России трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) предложат смириться с врожденным полом — такие клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. Представители сообщества трансперсон считают этот подход конверсионной терапией, запрещенной в ряде стран.
Источник:
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Главное не останавливаться.
С 18 пущай хоть вся германия себе всё отрезает.