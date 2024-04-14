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В России хотят запретить детям ездить на электросамокатах

В России хотят запретить детям ездить на электросамокатах

Автор:
14 апреля 2024 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   МВД   Электросамокаты   дети   запрет   подростки   
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Как только в городах сходит снег, на улицах начинают появляться они... самокатчики.

С каждым днем их становится все больше и больше. Пока общественность думает, можно ли использовать против них антидроновые ружья, в МВД уже поступило письмо с весьма дельным предложением.


Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предлагает запретить несовершеннолетним гражданам пользоваться средствами индивидуальной мобильности. Проще говоря, нечего детям и подросткам создавать опасные ситуации на дорогах.


В настоящее время дети с 7 до 14 лет имеют полное право кататься на электросамокатах, не выезжая на проезжую часть. Все, кто старше, могут ездить и по обочине, но, как показывает практика, обочиной обычно дело не заканчивается.


"Доступность электросамокатов, их растущие технические возможности создают всё больше угроз для жизни и здоровья подростков... В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста! - говорится в обращении.


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Метки: Видео   МВД   Электросамокаты   дети   запрет   подростки   
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5  комментариев
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27k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Самокат транспортное средство. Надо законодательно заставить владельцев, нести административную и уголовную ответственность, за инциденты с участием этих транспортных средств! Пусть страхуют эту ответственность, и включают её в стоимость аренды! Только и всего!
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1k
surgy Полчаса назад
Самокат и без двигателя страшное средство передвижения, а тут на электротяге его ускоряют и до 50 и до 60 км/ч.
Это все стало доступнее, цены снижаются, плюс мода на них продолжает расти, вот и катаются дети и подростки.
Я бы не рискнул на таком пепелаце даже прокатиться, не то что передвигаться ежедневно.
Выводы таковы: своим детям не позволять пользоваться петушачим транспортом, а на дорогах держаться от них подальше
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12k
Ligov 37 минут назад
Давно пора. Проблема только в том, что решения на бумаге мало когда соответствуют жизни...
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343
Dmitry N 44 минуты назад
Детям однозначно запретить. До 18. Ввести в программе тест пдд, только потом допускать!
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