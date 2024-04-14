В России хотят запретить детям ездить на электросамокатах

Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома

В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку

"Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки

"Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и...

"На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку"

В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео»