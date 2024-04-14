В России хотят запретить детям ездить на электросамокатах

Как только в городах сходит снег, на улицах начинают появляться они... самокатчики.
С каждым днем их становится все больше и больше. Пока общественность думает, можно ли использовать против них антидроновые ружья, в МВД уже поступило письмо с весьма дельным предложением.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предлагает запретить несовершеннолетним гражданам пользоваться средствами индивидуальной мобильности. Проще говоря, нечего детям и подросткам создавать опасные ситуации на дорогах.
В настоящее время дети с 7 до 14 лет имеют полное право кататься на электросамокатах, не выезжая на проезжую часть. Все, кто старше, могут ездить и по обочине, но, как показывает практика, обочиной обычно дело не заканчивается.
"Доступность электросамокатов, их растущие технические возможности создают всё больше угроз для жизни и здоровья подростков... В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста! - говорится в обращении.
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Это все стало доступнее, цены снижаются, плюс мода на них продолжает расти, вот и катаются дети и подростки.
Я бы не рискнул на таком пепелаце даже прокатиться, не то что передвигаться ежедневно.
Выводы таковы: своим детям не позволять пользоваться петушачим транспортом, а на дорогах держаться от них подальше