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В Уфе неадекватный мужчина напал на полицейских с ножом

В Уфе неадекватный мужчина напал на полицейских с ножом

Автор:
12 апреля 2024 11:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   УФА   нападение   неадекватное поведение   нож   полиция   стрельба   
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Один из полицейских получил ножевое ранение.

Инцидент произошёл в центре Уфы, на улице Карла Маркса. Прохожие пожаловались в полицию на явно неадекватного мужчину, который разгуливал по улице с ножом, размахивал руками и разговаривал сам с собой. На приехавших полицейских тот среагировал молниеносно, бросившись на них с ножом. Правоохранителям пришлось открывать огонь из табельного оружия.

Один из полицейских попытался оттолкнуть нападавшего и получил ножевое ранение руки. Сейчас он госпитализирован. Что касается нападавшего, то помимо того, что в него дважды хорошо попали из пистолета, так он ещё и умудрился отрезать себе часть щеки. СМИ сообщают, что у него большая кровопотеря, медики борются за его жизнь.


"Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего "скорая" доставила в республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, одного сотрудника МВД - в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался", — сообщили в МВД.

Находился ли нападавший под действием наркотиков или весеннего обострения, пока неизвестно.

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Метки: Видео   УФА   нападение   неадекватное поведение   нож   полиция   стрельба   
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6  комментариев
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18k
Majul 55 минут назад
В одном враждебном государстве на другом конца шарика, уже давно изрешетили бы пулями. А наша полиция самая жестокая, общество самое злое, ага.
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23k
Shtoppi 13 минут назад
«СМИ сообщают, что у него большая кровопотеря, медики борются за его жизнь.»
-------
спрашивается: "зачем?".
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31k
AzuveR Полчаса назад
Весна. Дальше знаете.
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11k
Дмитрий 43 минуты назад
"Находился ли нападавший под действием наркотиков или весеннего обострения, пока неизвестно".

Ну неправильно же написано! Должно быть: Находился нападавший под действием наркотиков и весеннего обострения.
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35k
Юр21 46 минут назад
Заголовок прочитал - и так и не понял, то ли мужчина напал на полицейских у которых был нож, то ли у мужика нож был...
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Burzum
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