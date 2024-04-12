В Уфе неадекватный мужчина напал на полицейских с ножом

Один из полицейских попытался оттолкнуть нападавшего и получил ножевое ранение руки. Сейчас он госпитализирован. Что касается нападавшего, то помимо того, что в него дважды хорошо попали из пистолета, так он ещё и умудрился отрезать себе часть щеки. СМИ сообщают, что у него большая кровопотеря, медики борются за его жизнь.



