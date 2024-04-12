В Уфе неадекватный мужчина напал на полицейских с ножом

Один из полицейских получил ножевое ранение.
Инцидент произошёл в центре Уфы, на улице Карла Маркса. Прохожие пожаловались в полицию на явно неадекватного мужчину, который разгуливал по улице с ножом, размахивал руками и разговаривал сам с собой. На приехавших полицейских тот среагировал молниеносно, бросившись на них с ножом. Правоохранителям пришлось открывать огонь из табельного оружия.
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Один из полицейских попытался оттолкнуть нападавшего и получил ножевое ранение руки. Сейчас он госпитализирован. Что касается нападавшего, то помимо того, что в него дважды хорошо попали из пистолета, так он ещё и умудрился отрезать себе часть щеки. СМИ сообщают, что у него большая кровопотеря, медики борются за его жизнь.
"Мужчина нанес ножом раны себе и двум оперативникам. Нападавшего "скорая" доставила в республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, одного сотрудника МВД - в госпиталь ветеранов войн, второй от медицинской помощи отказался", — сообщили в МВД.
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Находился ли нападавший под действием наркотиков или весеннего обострения, пока неизвестно.
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спрашивается: "зачем?".
Ну неправильно же написано! Должно быть: Находился нападавший под действием наркотиков и весеннего обострения.