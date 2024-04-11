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В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая её вниз

В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая её вниз

Автор:
11 апреля 2024 23:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Поджог   бумаг   гольяново   пожар   ребенок   шалость   
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Пожар в многоэтажном жилом доме в столичном районе Гольяново вспыхнул из-за шалости ребенка, который поджигал бумагу и бросал её вниз.

ЧП произошло днем в четверг, 11 апреля, в доме на Алтайской улице, 33, в столичном райне Гольяново. Около 17:00 очевидцы заметили, как из балкона квартиры на пятом этаже валит густой дым, видны языки пламени.

Вызвали пожарных. Расчеты приехали быстро и принялись заливать пламя — управились оперативно: 17:30 возгорание уже потушили. SHOT публикует видеокадры пожара:

По данным канала SHOT, виновником трагической для соседей ситуации стал пацан, который развлекался тем, что поджигал бумагу и кидал её из окна.

Одна из бумажек залетела на балкон на пятом этаже, от неё загорелись вещи, после чего огонь перекинулся на двухкомнатную квартиру. Площадь пожара составила десять квадратов.

О наказании за преступление, СМИ не сообщили.

Источник:

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Метки: Москва   Поджог   бумаг   гольяново   пожар   ребенок   шалость   
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11  комментариев
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454
DuckTales Час назад
Кстати о взрослых... Вот реальная польза от Айкоса и вейпов ... Немного сарказм конечно, но точно не загорится
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9k
Гвоздь 21 минуту назад
мамкин террорист.
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71k
skyeye 23 минуты назад
Пацан, конечно, тот ещё молодец. Но.
Что же такое надо хранить на балконе (открытом), чтобы от листика бумаги там все вот так колыхнуло? Хворост? Бензин в потресканных канистрах?
Точно также мог и окурок залететь. Кои некоторые граждане, так их назовём, выбрасывают в свободный полёт.
Так что обоюдка.
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−1
Бывалый Трус Полчаса назад
Юный пироман. Надеюсь, будет урок на всю жизнь.
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454
DuckTales Час назад
У меня племяш чуть мне дачу так не спалил ... У мелких в голове бардак полный, но все обошлось, сейчас в ПВО служит
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454
DuckTales Damvrot Hohlam 14 минут назад
Ну он уже взрослый муж, но сарказм по этому поводу будет всегда
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966
Bearn Час назад
Помню в детстве игрался. Поджигал ватку и бросал с балкона. Соседки встали внизу поговорить. Одной попало на волосы и на плечо. Волосы погорели, блузка оплавилась (синтетика), мне люлей.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1433 поста (1360 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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98134



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