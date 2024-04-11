В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая её вниз

Пожар в многоэтажном жилом доме в столичном районе Гольяново вспыхнул из-за шалости ребенка, который поджигал бумагу и бросал её вниз.
ЧП произошло днем в четверг, 11 апреля, в доме на Алтайской улице, 33, в столичном райне Гольяново. Около 17:00 очевидцы заметили, как из балкона квартиры на пятом этаже валит густой дым, видны языки пламени.
Вызвали пожарных. Расчеты приехали быстро и принялись заливать пламя — управились оперативно: 17:30 возгорание уже потушили. SHOT публикует видеокадры пожара:
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По данным канала SHOT, виновником трагической для соседей ситуации стал пацан, который развлекался тем, что поджигал бумагу и кидал её из окна.
Одна из бумажек залетела на балкон на пятом этаже, от неё загорелись вещи, после чего огонь перекинулся на двухкомнатную квартиру. Площадь пожара составила десять квадратов.
О наказании за преступление, СМИ не сообщили.
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Что же такое надо хранить на балконе (открытом), чтобы от листика бумаги там все вот так колыхнуло? Хворост? Бензин в потресканных канистрах?
Точно также мог и окурок залететь. Кои некоторые граждане, так их назовём, выбрасывают в свободный полёт.
Так что обоюдка.