В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая её вниз

По данным канала SHOT, виновником трагической для соседей ситуации стал пацан, который развлекался тем, что поджигал бумагу и кидал её из окна.

Одна из бумажек залетела на балкон на пятом этаже, от неё загорелись вещи, после чего огонь перекинулся на двухкомнатную квартиру. Площадь пожара составила десять квадратов.

О наказании за преступление, СМИ не сообщили.