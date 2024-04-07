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В Башкирии неадекватный посетитель караоке-бара устроил пальбу и застрелил подвернувшегося ему под руку посетителя

В Башкирии неадекватный посетитель караоке-бара устроил пальбу и застрелил подвернувшегося ему под руку посетителя

Автор:
07 апреля 2024 17:24
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   Видео   караоке-бар   конфликт   пуля   стрелок   
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23-летний парень просто проходил мимо.

В башкирском городе Ишимбай есть караоке-бар «Усадьба». В нём отдыхала компания и в какой-то момент она что-то не поделила с другими посетителями. Те стали кричать и лезть в драку, а когда одного из них отпихнули, достал из барсетки ствол и выстрелил.

Пуля попала в 23-летнего Даниила, он рухнул как подкошенный. Как видно по записи, молодой человек вообще не участвовал в конфликте, просто обратил внимание на крики и подошёл узнать, что происходит. И получил пулю в голову.

Стрелка повалили на пол и слегка помяли, но потом неадекват встал и начал выяснять, кто его бил. Сообщают, что он скрылся с места преступления вместе со своим товарищем, сейчас их ищут. По одной из версий, оба уже за границей.

А Даниил скончался. Как сообщил местный тг-канал:

К огромному сожалению, вынуждены говорить о том, что пострадавший в результате стрельбы в кафе города Ишимбай Рахимкулов Данил Евгеньевич 02.12.2000 сегодня скончался...

Пуля попала в висок, полностью раздробив мозг, не оставив никаких шансов на жизнь. Выражаем самые искренние слова соболезнования родным и близким.

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Метки: Башкирия   Видео   караоке-бар   конфликт   пуля   стрелок   
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20  комментариев
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Тех кто его отпустил, крутить на соучастие в убийствкюк, публично, крутить по всем каналам тв...
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2k
Демьян 13 минут назад
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2k
Сергей 17 минут назад
Очень фигово ищут. Область в которой произошло убийство зачистить от полицейских со схожей национальностью нужно.. А потом думать почему он6и смогли. Их прикрывали те кто должен от таких защищать.
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Сергей 19 минут назад
Национальность [мат] в студию)))
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2k
Сергей 20 минут назад
Найти [мат] и казнить за границей... Пока гниды не будут знать что их найдут и казнят в любой точке мира, всякое говно а этот чёрт не просто говно а просто отсосник зашкварный до тех пор такие уёбки будут [мат]. Ну или право на уничтожение такого говна для всех граждан..
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9k
Алексей Ивицкий 21 минуту назад
А можно написать правду что я думаю про этих копчёных или заблокируют?
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2k
Сергей 24 минуты назад
Ну а [мат] этого [мат] из кафе выпустили??.. Где были полиция?? Какова реакция заведения? Была ли нажата тревожная кнопка? А так выяснить национальность приезжих и за их проступок выкинуть 100 тысяч соплеменников на родину без следствия и разбора.
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24k
Кура́тор Полчаса назад
парень даже и не понял что умер
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145k
parallax Полчаса назад
Интересно, за какой конкретно границей скрылись утырки?
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39k
albedo 36 минут назад
Ставлю на черное.
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11k
Олегbl4 51 минуту назад
Я всегда при непонятном хипише в баре лезу посмотреть:"А что случилось?". Ну, так, чтобы по голове бутылкой получить или стулом по хребту, а если повезёт, то ножом в бок.
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27k
сеньор Леонсио Час назад
Очередной повод усложнить жизнь, законопослушным владельцам оружия?
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11k
Дмитрий Час назад
Так и не понял куда пистолет делся.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2757 постов (2712 в горячем)

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