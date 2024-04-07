В Башкирии неадекватный посетитель караоке-бара устроил пальбу и застрелил подвернувшегося ему под руку посетителя

В башкирском городе Ишимбай есть караоке-бар «Усадьба». В нём отдыхала компания и в какой-то момент она что-то не поделила с другими посетителями. Те стали кричать и лезть в драку, а когда одного из них отпихнули, достал из барсетки ствол и выстрелил.

Пуля попала в 23-летнего Даниила, он рухнул как подкошенный. Как видно по записи, молодой человек вообще не участвовал в конфликте, просто обратил внимание на крики и подошёл узнать, что происходит. И получил пулю в голову.

Стрелка повалили на пол и слегка помяли, но потом неадекват встал и начал выяснять, кто его бил. Сообщают, что он скрылся с места преступления вместе со своим товарищем, сейчас их ищут. По одной из версий, оба уже за границей.