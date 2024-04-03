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«У него граната и борода, как у террориста в "Крокусе"»: во Владивостоке пассажир обиделся на таксиста и оговорил его

«У него граната и борода, как у террориста в "Крокусе"»: во Владивостоке пассажир обиделся на таксиста и оговорил его

Автор:
03 апреля 2024 08:52
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Владивосток   Такси   заведомо ложное сообщение об акте терроризма   конфликт   оговор   пассажир   
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Молодой человек перепутал адреса, но обвинил таксиста в том, что тот приехал не туда, куда было нужно. А затем решил отомстить водителю.


Во Владивостоке мужчина вызвал такси по адресу ул. Русская, 65. Сам же стоял у дома №63. Разумеется, водитель подъехал по указанному адресу, за что получил кучу оскорблений. После этого таксист заявил, что не хочет везти скандального пассажира, но тому не терпелось поставить в конфликте последнюю точку.


Сев в авто, мужчина стал звонить в полицию. Оператору он заявил, что едет в машине, водитель которой выглядит как террорист из "Крокус Сити Холла". А еще ему угрожают гранатой.



Разумеется, вызов был зафиксирован, машину такси остановили, но никакой гранаты в ней не нашли - сообщает VLADIVOSTOK1.RU


Между тем, действия мстительного жителя Владивостока попадают под статью 207 УК РФ, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Недовольному мужчине может грозить реальный срок - максимальное наказание за это преступление определено в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

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Метки: Видео   Владивосток   Такси   заведомо ложное сообщение об акте терроризма   конфликт   оговор   пассажир   
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7k
pinbalist 22 минуты назад
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224
Ли Харви Освальд Полминуты назад
Первого в цугундер, второго домой
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27k
Sheir 8 минут назад
Pederastus vulgaris-Педераст обыкновенный.
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61k
dima423 15 минут назад
За такие шутки, в жизни на свободе бывают промежутки...) Вот же дебил, так глупо статью с пола подобрать...
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7k
Roman Полчаса назад
УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

"1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет."
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14k
кот базилий Полчаса назад
За жопу возьмут скажет - я шутил, простите.....
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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