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Гигантские арктические картины в Салехарде

Гигантские арктические картины в Салехарде

Автор:
02 апреля 2024 21:36
Сообщество : Жить в России
Метки: граффити   мурал   салехард   север   ямал   
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В северных городах России дома часто раскрашивают в яркие цвета. В Салехарде, кроме того, можно увидеть гигантские муралы. Их создают художники со всей России в рамках летних арт-фестивалей. Сегодня в Салехарде порядка дюжины таких муралов, и каждый из них – настоящий шедевр!

Мурал с легендарным атомным ледоколом «Ямал», совершившим более 40 рейсов на Северный полюс, появился в 2016 году.


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Гигантский мамонт с льдиной в лапах расположился на доме слева от ледокола. 



Мурал с путешественником, покоряющим ямальские просторы, находится по соседству с ледоколом и мамонтом.


Три мурала образуют единое художественное пространство в центре города. 


Буквально через пару домов от «Туриста» виден огромный белый медведь в шапке и шарфе с северными орнаментами, нарисованный в 2020 году.


Рисунок изображает скелет огромного мамонта в музейном пространстве.

Если смотреть издалека, то рисунок кажется трехмерным. 


Такая вот интересная оптическая иллюзия.

Мурал «Сноубордист» с надписью «Салехард» появился в 2018 году во время арт-фестиваля граффити «Культурная оборона».


Еще одна работа – это конструктор Lego с колоритом народов Севера. Здесь и чум, и белый медведь, и малыш, играющий с игрушечной рыбкой на удочке.

Нарисовано в 2017 году. 


Это один из новых муралов, появившийся летом 2022 года.

Чум на фоне северного сияния, а внутри него – красочная тундра.


Салехард – это единственный в мире город, который расположен прямо на Полярном круге.

Точка начала Арктики обозначена стелой «66-я параллель».

Мурал со стелой в весенних цветах можно увидеть на стене одного из домов в микрорайоне Изумрудный. 

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Метки: граффити   мурал   салехард   север   ямал   
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Robin Hood Час назад
Красиво.
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Виктор Апрель
  • Дата регистрации: 09.12.2013
  • 1605 постов (1572 в горячем)

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