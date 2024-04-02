Гигантские арктические картины в Салехарде

В северных городах России дома часто раскрашивают в яркие цвета. В Салехарде, кроме того, можно увидеть гигантские муралы. Их создают художники со всей России в рамках летних арт-фестивалей. Сегодня в Салехарде порядка дюжины таких муралов, и каждый из них – настоящий шедевр!
Мурал с легендарным атомным ледоколом «Ямал», совершившим более 40 рейсов на Северный полюс, появился в 2016 году.
Гигантский мамонт с льдиной в лапах расположился на доме слева от ледокола.
Мурал с путешественником, покоряющим ямальские просторы, находится по соседству с ледоколом и мамонтом.
Три мурала образуют единое художественное пространство в центре города.
Буквально через пару домов от «Туриста» виден огромный белый медведь в шапке и шарфе с северными орнаментами, нарисованный в 2020 году.
Рисунок изображает скелет огромного мамонта в музейном пространстве.
Если смотреть издалека, то рисунок кажется трехмерным.
Такая вот интересная оптическая иллюзия.
Мурал «Сноубордист» с надписью «Салехард» появился в 2018 году во время арт-фестиваля граффити «Культурная оборона».
Еще одна работа – это конструктор Lego с колоритом народов Севера. Здесь и чум, и белый медведь, и малыш, играющий с игрушечной рыбкой на удочке.
Нарисовано в 2017 году.
Это один из новых муралов, появившийся летом 2022 года.
Чум на фоне северного сияния, а внутри него – красочная тундра.
Салехард – это единственный в мире город, который расположен прямо на Полярном круге.
Точка начала Арктики обозначена стелой «66-я параллель».
Мурал со стелой в весенних цветах можно увидеть на стене одного из домов в микрорайоне Изумрудный.
Источник:
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