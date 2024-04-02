Гигантские арктические картины в Салехарде

В северных городах России дома часто раскрашивают в яркие цвета. В Салехарде, кроме того, можно увидеть гигантские муралы. Их создают художники со всей России в рамках летних арт-фестивалей. Сегодня в Салехарде порядка дюжины таких муралов, и каждый из них – настоящий шедевр!