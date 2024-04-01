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Adidas запретит продавать футболки сборной Германии с 44-ым номером

Adidas запретит продавать футболки сборной Германии с 44-ым номером

Автор:
01 апреля 2024 18:38
Сообщество : Спорт
Метки: Германия   адидас   дизайн   скандал   форма   шрифт   
704
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Дизайнер либо так сильно увлёкся творчеством, что не заметил того, что заметили остальные, либо вспомнил "славное" прошлое свих предков.

В немецкой компании Adidas заявили, что запретят продажу футболок сборной Германии с номером 44. Всё дело в "неудачном" шрифте, который использовали дизайнеры. Он чертовски напоминает символику SS — одного из самых кровавых военизированных образований, отметившихся большим количеством военных преступлений.


Примечательно, что до сегодняшнего дня футболка прекрасно продавалась в онлайн-магазинах компании, пока пользователи не обратили внимание, что футболка с 44-ым номером напоминает им что-то очень нехорошее.


"Мы заблокируем номер 44 как можно быстрее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах",— сказал изданию Bild представитель Adidas Оливер Брюгген.

Отмечается, что продажу формы пока не запретили, но в рамках персонализации на футболки уже запрещено наносить слова "Гитлер" и "фюрер".

В Немецком футбольном союзе объявили, что ни один игрок сборной не будет носить 44-ый номер, поскольку на Чемпионате Европы все немецкие игроки носят номера от 1 до 23. Новая форма к Евро-2024 у немцев получилась, мягко говоря, странной. Отказываться от неё тем не менее не планируют. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. 

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Метки: Германия   адидас   дизайн   скандал   форма   шрифт   
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ничего!
Хохлы разберут
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35k
Юр21 23 минуты назад
О как! А футболки с символикой азова заходят как милые!
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3k
Rom 44 минуты назад
Да ничего дизайнер не случайно сделал. Сделал бы случайно, изменил бы немного форму этой дурацкой четверки.... )
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Burzum
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