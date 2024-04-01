Adidas запретит продавать футболки сборной Германии с 44-ым номером

В немецкой компании Adidas заявили, что запретят продажу футболок сборной Германии с номером 44. Всё дело в "неудачном" шрифте, который использовали дизайнеры. Он чертовски напоминает символику SS — одного из самых кровавых военизированных образований, отметившихся большим количеством военных преступлений.

Примечательно, что до сегодняшнего дня футболка прекрасно продавалась в онлайн-магазинах компании, пока пользователи не обратили внимание, что футболка с 44-ым номером напоминает им что-то очень нехорошее.