Adidas запретит продавать футболки сборной Германии с 44-ым номером

Дизайнер либо так сильно увлёкся творчеством, что не заметил того, что заметили остальные, либо вспомнил "славное" прошлое свих предков.
В немецкой компании Adidas заявили, что запретят продажу футболок сборной Германии с номером 44. Всё дело в "неудачном" шрифте, который использовали дизайнеры. Он чертовски напоминает символику SS — одного из самых кровавых военизированных образований, отметившихся большим количеством военных преступлений.
Примечательно, что до сегодняшнего дня футболка прекрасно продавалась в онлайн-магазинах компании, пока пользователи не обратили внимание, что футболка с 44-ым номером напоминает им что-то очень нехорошее.
"Мы заблокируем номер 44 как можно быстрее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах",— сказал изданию Bild представитель Adidas Оливер Брюгген.
Отмечается, что продажу формы пока не запретили, но в рамках персонализации на футболки уже запрещено наносить слова "Гитлер" и "фюрер".
В Немецком футбольном союзе объявили, что ни один игрок сборной не будет носить 44-ый номер, поскольку на Чемпионате Европы все немецкие игроки носят номера от 1 до 23. Новая форма к Евро-2024 у немцев получилась, мягко говоря, странной. Отказываться от неё тем не менее не планируют. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
Источник:
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