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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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14.
Осинники, Кемеровская область. Старый центр города, ул. Кирова на пересечении с ул. Гагарина, 1950-1960 годы.
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