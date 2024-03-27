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Пугачева после таракта в "Крокусе" извинилась...перед таджикской певицей Манижей*

Пугачева после таракта в "Крокусе" извинилась...перед таджикской певицей Манижей*

Автор:
27 марта 2024 22:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крокус сити холл   Манижа   гонения   иногент   певица   пугачева   таджики   теракт   
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Певица-иногент Манижа* записала слезливое видео о своей покойной бабушке, которая, к счастью, не увидит "каким гонениям подвергаются таджики и жители Центральной Азии после тракта в "Крокусе". На слова артистки отреагировала без пяти минут иногент Алла Пугачева. Она попросила у Манижи прощения. Слов поддержки для пострадавших в теракте она не нашла.

Манижа Хамраева, ныне Сангин, обрусевшая таджичка, когда-то даже представлявшая нашу страну на Евровидении, страдает по "запытанным" террористам. Она не выражает сочувствиям семьям погибших, она не скорбит по невинно убиенным. Её во всей трагедии "Крокус Сити Холла" задели только "страдания" террористов-таджиков.

Сразу после публикации этого поста в запрещённой соцсети, одним из первых появился комментарий нашей бывшей народной Примадонны с извинением за слезы Манижи, страдающей о физических и душевных переживаниях близких ей "ребят" , лишивших жизни 140 с лишним граждан России.

И если с первой всё давно уже понятно, то вторая еще раз подтвердила, что статус иногента ей просто необходим.

Напомним, сегодня стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале рассказал, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Узнал он об этом от Генпрокурартуры.

«Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин.

Бородин не один раз раз обращался в Министерство юстиции РФ с просьбой проверить действия артистов, уехавших из России. Судя по всему, его действия увенчались успехом.

Я прекрасно к таджикам отношусь, которых знаю лично, - пишет автор ТГ-канала "Небожена"

Не вижу в Москве никаких погромов, избиений таджиков. О чем толкуют Манижи — не могу понять. Это клевета на русский народ. Более того, как раз в самом Таджикистане в сфере образования русских людей выставляют оккупантами и колониалистами, захватчиками и убийцами, об этом пишут официально в таджикских учебниках. Вот это проявление враждебности к России, это институциональный расизм. Так что, я полагаю, не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Это неприятное кривляние и юродство.

Когда-то Манижу защищали Юлия Савичева, Наталья Подольская, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Чулпан Хаматова.

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Метки: Крокус сити холл   Манижа   гонения   иногент   певица   пугачева   таджики   теракт   
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19  комментариев
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6k
Трям Час назад
Хватит постить говноедов!
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191
truba2201 Полминуты назад
Видел видео, где один усатый дядька - пресс-секретарь по должности - целует руки Пугачевой.
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3k
Rom 5 минут назад
тошнит [мат] с 86 года н-а-х-е-р жидовнябля
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3k
Rom 8 минут назад
пугачиха, иди н-а-х-у-й уже один раз! Я первый раз тебя в 86 году услышал, тогда уже сразу н-а-х-у-й хотел послать, просто как ребенок, еще не понимал, что значит н-а-х-у-й
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2k
Dimon 8 минут назад
Мразь ты алка - галка!
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4k
Anners Полчаса назад
Реально цак в носу? Добровольно? Как у коровы? Тогда что взять-то со скотины...
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22k
Shtoppi Полчаса назад
обе эти мрази и все иже с ними, должны получить то чего они так давно заслуживают - статус иноагента и полную отмену их деятельности (любой вообще - говно должно лишиться всего) в России.
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826
Dsident Полчаса назад
Она как была мразью - так ей и осталась. Удивляюсь, что кто-то только сейчас что понял. Но лучше поздно, чем никогда. Тварь.
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3k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Очень часто я пытаюсь понять что сдвинулось в мире и не понимаю потому что я сдвинулся вместе с ним . А таких мразей как эта Манижа с Пугачихой очень очень много , чем больше мы будем делать вид что их нет тем больше их будет становиться , но всё закончится все равно плохо.

Ссылка coub.com
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7k
Харон ( Χάρων) 39 минут назад
С бабулей разговариваешь?
И она тебе отвечает?
--
Если ты говоришь с богом - это молитва.
Если бог говорит с тобой - это шизофрения.
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560
tokol 48 минут назад
Бабка йобнулась! Автор, не пости говно
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18k
Majul 52 минуты назад
Две мрази, одна старая прогнившая и тупая, вторая просто тупая
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6k
Григорий Час назад
две крайне нехорошие личности! фу постить таких!
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14k
Владимир Час назад
Марамойка старая! Хамас придет, твоего говноеда заберет, надеюсь и эту лярву старую.
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1k
... Час назад
Вот и показала свой лик прима.
Как теперь курить сиги?! Тварь вспоминать
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1k
... Час назад
Напомнить вам футбол головой или сами откажитесь.
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1k
... Час назад
А к вам по нравится, резня?! Думаете забыли...
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1408 постов (1336 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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97068



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